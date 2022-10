जय श्रीराम! अयोध्येतील मंदिराचे काम 40 टक्के पूर्ण; मंदिर समितीने शेअर केले अद्भुत फोटो

अयोध्येतील प्रभू श्रीराम मंदिराच्या उभारणीचे काम पूर्णत्वाकडे आहे. राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद वादावर पडदा पडल्यानंतर राम मंदिर उभारणीच्या कामाला सुरूवात झाली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते राम मंदिरांच्या कामाची पायाभरणी करण्यात आली होती. त्यानंतर मंदिराच्या कामाने वेग पकडला. नुकतेच श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्राकडून शेअर प्रस्तावित मंदिराचे आणि सुरू असलेल्या कामाचे फोटो शेअर करण्यात आले आहे. या फोटोंमध्ये मंदिराचे अद्भुत रूप आपल्याला दिसतेय.

आतापर्यंत मंदिराची उंची जमिनीपासून 30 फुटांपर्यंत झाली आहे. मंदिरामध्ये 392 खांब लावण्यात येणार आहे. या सर्व खांबावर 16-16 मूर्ती कोरण्यात येणार आहे. या खांबांची उंची 19.11 फूट असणार आहे. याआधी 5 ऑगस्ट रोजी श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्राकडून शेअर करण्यात आलेल्या पोस्टमध्ये मंदिराचे काम 40 टक्के पूर्ण झाल्याचे म्हटले होते. आगामी 1-2 वर्षात हे काम पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.

अयोध्या में भगवान श्रीराम की जन्मभूमि पर बन रहे भव्य मंदिर का कार्य ४०% पूरा हो चुका है। मंदिर के भूतल पर नक्काशीदार पत्थर लगाने का कार्य जारी है।

40% construction work of Shri Ram Janmbhoomi Mandir has been completed. Carved stones are being placed on the floor. pic.twitter.com/jXitdyzsgG

