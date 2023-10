शुभमन गिलला रुग्णालयात दाखल केले, संपूर्ण वर्ल्डकपला मुकण्याची शक्यता

हिंदुस्थानचा सलामीवीर शुभमन गिलबाबतची बातमी समोर आली आहे. त्याला डेंग्यू झाल्याचे तो विश्वचषकाच्या पहिल्या सामन्याला मुकला होता. मात्र त्याची तब्येत थोडी बिघडल्याने त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. शरीरातील प्लेटलेस्ट्स कमी झाल्याने त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्यामुळे 14 ऑक्टोबरला अहमदाबाद येथे होणाऱ्य़ा हिंदुस्तान-पाकीस्तान सामन्यात तो खेळण्याची शक्यता धूसर झाल्याने चाहत्यांमध्ये चिंता वाढली आहे.

शुभमन गिलच्या प्लेटलेट्स फार कमी झाल्याने त्यावा चैन्नई येथील रुग्णालयात भरती करण्यात आले तेव्हापासूनच तो हिंदुस्थान-पाकिस्तान मॅच खेळेल न खेळेल याबाबतच्या चर्चा रंगू लागल्या आहेत. त्याची तब्येत पाहता तो शनिवारपर्यंत खेळण्यासाठी मैदानात उतरेल असे वाटत नाहीय.

Shubman Gill’s platelet count dropped a bit so he has been hospitalized at a facility called Cauvery in Chennai as a precautionary measure. With 4 days left for Pakistan game, it would be surprising if he gets fit and regains strength to play that game.#IndianCricketTeam

— Kushan Sarkar (@kushansarkar) October 10, 2023