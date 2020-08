जदयूतील 99 टक्के मंत्री नितीश कुमारांवर नाराज, माजी मंत्र्यांचा आरोप

बिहारचे माजी मंत्री व जदयू नेते श्याम राजक यांनी सोमवारी लालू प्रसाद यादव यांच्या राजदमध्ये प्रवेश केला. राजदमध्ये प्रवेश करताना राजक यांनी नितीश कुमारांबाबत धक्कादायक वक्तव्य केलं आहे. ‘नितीश कुमार यांच्यावर पक्षातील 99 टक्के मंत्री नाराज आहेत. ज्या पक्षात सामाजिक न्याय पद्धत उरलीच नाही त्या पक्षात मी राहूच शकत नाही’, असे श्याम राजक यांनी सांगितले.

Bihar: Shyam Rajak joins Rashtriya Janata Dal (RJD) in presence of Tejashwi Yadav in Patna.

Shyam Rajak was removed from Bihar Industries Minister’s post & was also expelled from JDU, by CM Nitish Kumar yesterday. pic.twitter.com/xPf04a0v29

