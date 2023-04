विमानतळं, बंदरं, बँक सगळं हिसकावलं; आता दूधही हिसकावणार का? सिद्धारामय्या यांचा मोदींना सवाल

दक्षिण हिंदुस्थानाविषयी सध्या देशाच्या राजकारणात जोरदार चर्चा सुरू आहेत. या चर्चांमागे दोन मुख्य कारणं आहेत. सगळ्यात पहिलं कारण हे अर्थातच पुढील महिन्यात होऊ घातलेल्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुका आहेत. आता दुसरं कारण म्हणजे कर्नाटकात सध्या दूध आणि दह्यावरून जोरदार घुसळण सुरू आहे.

अमूल या ब्रँडला कर्नाटक बाजारात प्रवेश करण्याची इच्छा आहे. मात्र, कर्नाटक दूध महासंघाचं नंदिनी नावाचं दूध आधीच इथे उपलब्ध आहे. आता अमूलच्या आगमनाने नंदिनीच्या उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो, अशी शक्यता आहे. यावरून कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री सिद्धारामय्या यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली आहे. तुमचा कर्नाटकात येण्याचा उद्देश कर्नाटकला देणं आहे की लुटणं? इथल्या बँक, बंदरं, विमानतळं यापूर्वीच हिसकावून घेतली आहेत. आता तुम्ही आमच्याकडून नंदिनीला चोरायचा प्रयत्न करत आहात का? आमची विजया बँक गुजरातच्या बडोदा बँकेत विलीन झाली. कर्नाटकातील बंदरं आणि विमानतळ गुजरातच्या अदानींकडे सोपवण्यात आली. आता गुजरातची अमूल आमची केएमएफ ताब्यात घेण्यास तयार आहे, अशी टीका सिद्धारामय्या यांनी मोदींवर केली आहे.

It was Gujarat’s Baroda Bank that subsumed our Vijaya Bank.

Ports & Airports were handed over to Gujarat’s Adani.

Now, AMUL from Gujarat is planning to eat our KMF (Nandini).

Mr @narendramodi,

Are we the enemies for Gujaratis?#SaveNandini

— Siddaramaiah (@siddaramaiah) April 9, 2023