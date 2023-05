Karnataka CM – सिद्धरामय्यांनी दुसऱ्यांदा घेतली कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ

कर्नाटकमध्ये नवीन सरकार स्थापन झाले आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सिद्धरामय्या यांनी दुसऱ्यांदा कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. राज्यपाल थावरचंद्र गेहलोत यांनी त्यांना पद आणि गोपनियतेची शपथ दिली. यासह काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांनी कर्नाटकचे एकमेव उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. त्यांच्यासह आठ आमदारांनीही मंत्रीपदाची शपथ घेतली. बंगळुरुतील कांतीराव मैदानावर हा शपथविधीसोहळा झाला. या सोहळ्याला देशभरातील विरोधी पक्ष नेत्यांनी उपस्थित राहत ऐक्याची ताकद दाखवली.

Karnataka swearing-in ceremony | Karnataka CM-designate Siddaramaiah and Deputy CM-designate DK Shivakumar display a show of unity with Congress leader Rahul Gandhi. pic.twitter.com/IRihOfOWJu — ANI (@ANI) May 20, 2023

कर्नाटकमध्ये 10 मे रोजी झालेल्या मतदानाची 13 मे रोजी मोजणी झाली. यात काँग्रेसने स्पष्ट बहुमत मिळवले. 224 जागांसाठी झालेल्या या निवडणुकीमध्ये काँग्रेसने 135 जागा जिंकल्या. तर भाजपला 65 आणि जेडीएसला 19 जागांवर समाधान मानावे लागले.

सिद्धरामय्या आणि डी.के. शिवकुमार यांच्यामध्ये मुख्यमंत्रीपदावरून रस्सीखेच सुरू झाल्याने स्पष्ट बहुमत मिळाल्यानंतरही काँग्रेसने आठवडाभर सत्ता स्थापनेचा दावा केला नाही. यादरम्यान दोन्ही नेत्यांनी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची भेट घेत फिल्डिंग लावण्याचा प्रयत्न केला. दोन्ही नेते मुख्यमंत्रीपदावर अडून बसल्याने अखेर हायकमांडने चर्चेअंती यावर तोडगा काढला आणि शिवकुमार यांचे मन वळवत सिद्धरामय्या यांच्या नावावर शिक्कोमोर्तब केला.

आठ आमदारांनीही घेतली शपथ

दरम्यान, यावेळी आठ आमदारांनीही कॅबिनेट मंत्रीपदाची शपथ घेतली. डॉ. जी. परमेश्वर, के.एच. मुनियप्पा, के. जे. जॉर्ज, यांच्यासह मल्लिकार्जुन खरगे यांचे सुपुत्र प्रियांक खरगे, सतीनश जारकीहोली, रामलिंगा रेड्डी आणि जमीर अहमद खान यांनी कॅबिनेटमंत्रीपदाची शपथ घेतली.

Bengaluru | Satish Jarkiholi, Priyank Kharge, Ramalinga Reddy and BZ Zameer Ahmed Khan take oath as ministers in the newly-elected Karnataka Government. pic.twitter.com/MGGitd6kyk — ANI (@ANI) May 20, 2023

ऐक्याची ताकद

या शपथविधी सोहळ्याला काँग्रेस नेते राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार, उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार अनिल देसाई, प्रियंका चतुर्वेदी, पीडीबीच्या मेहबुबा मुफ्ती, एम.के. स्टालिन, फारूख अब्दुल्ला, डी. राजा आणि सीताराम येचुरी, अभिनेते कमल हसन उपस्थित होते.