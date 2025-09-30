सिद्धिविनायक मंदिराकडून  पूरग्रस्तांना 10 कोटींची मदत 

सामना ऑनलाईन
|

महाराष्ट्रातील विविध भागांत गेल्या काही दिवसांपासून झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पिकांचे, शेतजमिनीचे आणि नागरिकांच्या जीवनावश्यक वस्तूंचे नुकसान झाले असून अत्यंत बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रभादेवी येथील श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर न्यासाच्यावतीने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी 10 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्यातील पूरग्रस्त परिस्थितीमुळे बाधित झालेल्यांना पूर्वपदावर येण्यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या माध्यमातून मदतीचा हात देण्याच्या उद्देशाने न्यास व्यवस्थापन समितीने 10 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

एस.टी.आरक्षण अंमलबजावणीसाठी धनगर समाजाचे सहकार मंत्र्यांच्या घरासमोर ढोल बजावो आंदोलन

गोदाकाठ रात्रभर जागा! भोंग्यांचे आवाज, दवंड्यांची दहशत, सुरक्षितस्थळी जाण्यासाठी लोकांची धावपळ

31 जिह्यांना फटका… 40 लाख हेक्टरवरील पिकांची नासाडी, आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीकडे 75 लाख शेतकऱ्यांचे लक्ष

बंदुकीच्या धाकावर चर्चा करणार नाही! ‘लेह ऍपेक्स बॉडी’ने सरकारला सुनावले

मराठवाड्यातील पूरग्रस्तांसाठी शिवसेना धावली; टेम्पो भरून औषधांचा साठा पाठवला, आता आरोग्याची काळजी

मुंबई लोकल – माथाडी कामगारांचे दसरा संमेलन

करोडो रुपये खर्च झालेली हीच का तुमची स्मार्ट सिटी? ठाण्यात महिला शौचालयाच्या दरवाजांना साड्यांचा आडोसा

दिबांचे नाव नाही तर विमानतळाचे उ‌द्घाटन नाही; 6 ऑक्टोबरला भूमिपुत्रांचे आंदोलन

अखेर खालसा महाविद्यालयात थिएटर कमिटी स्थापन होणार, युवासेनेच्या मागणीला यश