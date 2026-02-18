सरकारी शाळेतील ३५ मुलांच्या हातावर वार झाल्याच्या खुणा, गावात एकच खळबळ, नेमकं काय घडलं?

छत्तीसगडमधील धमतरी जिल्ह्यातील कुरुड ब्लॉकमधील दहदहा माध्यमिक शाळेत एक विचित्र घटना घडली. घडलेल्या या घटनेने लोकांची झोपच उडाली. केवळ इतकेच नाही तर, यामुळे समाजासमोर एक गहन प्रश्न निर्माण केला आहे. एक-दोन नव्हे तर ३५ शाळकरी मुलांनी ब्लेड किंवा धारदार वस्तूने हात कापून स्वतःला जखमी केले. ही बातमी पसरताच गाव हादरले. डॉक्टर आणि शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी चौकशी सुरू केली आहे. टीव्ही नाईन या वेबसाईटने दिलेल्या बातमीनुसार ही घटना काही आठवड्यांपूर्वी घडली होती.
एका मुलाच्या पालकांना त्याच्या हातावर ब्लेडसारख्या धारदार वस्तूची जखम झाल्याचे दिसले तेव्हा त्यांना धक्का बसला. पालकांनी मुलाला कारण विचारले तेव्हा त्याने स्पष्टीकरण देण्यास नकार दिला. त्यानंतर पालकांनी मुलाला शाळेत नेले, जिथे त्यांनी इतर विद्यार्थ्यांची चौकशी केली. त्यानंतर असे आढळून आले की, इतर अनेक मुलांच्या हातावरही असेच जखमा होत्या.
सर्व मुलांकडून माहिती गोळा केली असता, एकूण 35 शाळकरी मुलांच्या हातावर धारदार वस्तूने जखमा असल्याचे आढळून आले. ही माहिती पालक आणि शाळा व्यवस्थापन दोघांपर्यंत पोहोचली, ज्यामुळे शाळेत खळबळ उडाली. शाळा व्यवस्थापनाने मुलांच्या पालकांना बैठकीसाठी बोलावले जेणेकरून अशा कृती पुन्हा होऊ नयेत. दरम्यान, मुलांनी आपले हात का कापले याबद्दल पालक घाबरले आहेत आणि गोंधळलेले आहेत. चौकशी करूनही मुले स्पष्ट स्पष्टीकरण देऊ शकत नाहीत.
ही बातमी पसरताच, वैद्यकीय पथक, शिक्षण विभाग आणि मानसशास्त्रज्ञ शाळेत पोहोचले. १६ फेब्रुवारीला मुलांचे आणि त्यांच्या पालकांचे विशेष समुपदेशन करण्यात आले. बीईओ चंद्रकुमार साहू यांनी शिक्षकांना प्रत्येक मुलाच्या हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. शाळा व्यवस्थापन त्यांच्या हातांना झालेल्या दुखापतीमागील कारण शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे.
या घटनेमुळे शालेय शिक्षण व्यवस्था आणि सुरक्षिततेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. इतक्या मोठ्या संख्येने स्वतःला इजा करणाऱ्या मुलांची संख्या सर्वांना चिंतन करण्यास भाग पाडत आहे. मुले काय सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करत होती? सध्या या प्रश्नाचे उत्तर कोणाकडेही नाही. आता शिक्षण विभागाच्या चौकशीनंतरच मुलांनी असे पाऊल उचलण्यामागे काय कारण होते हे स्पष्ट होईल.