गेल्या 24 तासात 61 हजाराने वाढले रुग्ण, मृतांचा आकडाही वाढला

गेल्या 24 तासात देशात देशात 61,537 कोरोनाग्रस्त आढळून आले असून 933 जणांचा मृत्यू झाला आहे. एका दिवसातील कोरोनाग्रस्त व मृतांच्या आकड्यातील ही सर्वात मोठी वाढ आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने ही आकडेवारी जाहीर केली आहे.

Single-day spike of 61,537 cases and 933 deaths reported in India, in the last 24 hours.

The #COVID19 tally rises to 20,88,612 including 6,19,088 active cases, 14,27,006 cured/discharged/migrated & 42,518 deaths: Ministry of Health pic.twitter.com/1GbTIJPYEG

— ANI (@ANI) August 8, 2020