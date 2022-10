मोफत दारू, मोफत मेकअप किट, 20 रुपये लिटर पेट्रोल; या उमेदवाराचा जाहीरनामा चर्चेचा विषय

निवडणुकीतील नेत्यांच्या आश्वासनांबद्दल तुम्ही खूपवेळा ऐकले असेल, पण आता आम्ही तुम्हाला एक असा जाहीरनामा दाखवणार आहोत, ज्या जाहीरनाम्यात एका उमेदवाराने दिलेली आश्वासने पाहून तुमचे डोके चक्रावून जाईल. निवडणुका जवळ आल्या की राजकारणी अनेक आश्वासने देतात. त्यातील काही आश्वासने पूर्ण होतात, तर काही आश्वासने पूर्ण होत नाहीत. जयकरण लथवाल हे उमेदवार सिरसाड गावच्या सरपंचपदासाठी निवडणूक लढवत आहेत. त्यासाठी त्यांनी जनतेला काही मजेशीर आश्वासने दिली आहेत. या जाहीरनाम्याचे बॅनर त्यांनी गावभर लावले आहेत. त्यांचा जाहीरनामा सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे.

Am shifting to this village 🤣 pic.twitter.com/fsfrjxbdLc

— Arun Bothra 🇮🇳 (@arunbothra) October 9, 2022