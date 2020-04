मध्य प्रदेशमध्ये सत्ता स्थापन करण्यासाठी मोदींनी लॉकडाऊन पुढे ढकलला, डाव्यांची टीका

गुरुवारी एकाच दिवशी मध्य प्रदेशमध्ये 361 रुग्ण आढळल्याने खळबळ उडाली आहे. एकाच दिवसात एखाद्या राज्यात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रुग्ण वाढण्याची ही पहिलीच घटना आहे. यावरून कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते सिताराम येचुरी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निशाणा साधला आहे. मध्य प्रदेशमध्ये सत्ता स्थापन करता यावी, शिवराज सिंग चौहान यांचा शपथविधी व्हावा यासाठी पंतप्रधानांनी लॉकडाऊन पुढे ढकलला होता. असा आरोप येचुरी यांनी केला आहे. येचुरी यांनी ट्विटरवरून पंतप्रधानांविरोधात घणाघात केला.

मध्य प्रदेशमधील काँग्रेसचे आमदार फुटून भाजपमध्ये सामिल झाले. त्यामुळे कमलनाथ सरकार बहुमत सिद्ध करू शकत नसल्याने कमलनाथ यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर भाजपने 23 मार्चला मध्य प्रदेशमध्ये सत्ता स्थापन करत शिवराज सिंग चौहान यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. खरतर मोदींनी 22 मार्चला एक दिवसाचा जनता कर्फ्यू लागू करत त्यानंतर एक दिवस मध्ये राखून ठेवत 23 तारखेला मध्यरात्रीपासून लॉकडाऊन जारी केला. त्यामुळे 23 तारखेला शिवराज सिंग चौहान हे शपथ घेऊ शकले.

Knowing full well that the pandemic is galloping, Modi delayed the lockdown for swearing in its govt in MP. BJP’s lust for power has exposed millions to become victims. Its insatiable, unprincipled greed is directly responsible for this worsening public health emergency. pic.twitter.com/mWqTqJzgOr

— Sitaram Yechury (@SitaramYechury) April 17, 2020