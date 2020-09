क्वारंटाईनमधले सहा दिवस हा आयुष्यातला सर्वात वाईट काळ, रविचंद्रन अश्विन यांनी सांगितला अनुभव

आयपीएलसाठी सर्व संघाचे खेळाडू दुबईमध्ये दाखल झाले आहेत. मात्र दुबईत पोहचल्यानंतर त्यांना सहा दिवस स्वत:च्या खोलीत क्वारंटाईन होणे बंधनकारक होते. दरम्यान नुकताच काही खेळाडूंचा क्वारंटाईन काळ संपला आहे. या क्वारटाईन पिरयडचा अनुभव दिल्ली कॅपिटल्सचा खेळाडू रविचंद्रन अश्विन याने शेअर केला आहे.

‘मी गेल्या सहा सात महिन्यांपासून घरी आहे. पण त्यावेळी आजुबाजुला माणसं होती. त्यामुळे वेळ जात होता. मी माझं युट्युब व इंस्टाग्राम व्हिडीओचं काम करायचो पण गेले सहा दिवस माझ्या आयुष्यातले सर्वात वाईट दिवस होते. माझ्या रुमच्या खिडकीतून समोर दुबई लेक दिसायचा उजवीकडे बुर्ज खलिफा असे सुंदर नजारे होते. पण हे तुम्ही किती वेळ पाहू शकता. त्यात भर म्हणजे इथे सध्या प्रचंज उकाडा आहे. मी पुस्तक वाचण्याचा प्रयत्न केला पण एकाग्रतेने पुस्तक वाचताच नाही आलं. मी यावेळी जास्तित जास्त मोबाईल वापरला’, असं अश्विनने सांगितले. दिल्ली कॅपिटल्सने शेअर केलेल्या व्हिडीओत हा अनुभव त्याने सांगितला आहे.

Playing cricket after ages

Meeting the DC boys

Hotel quarantine and missing family ‍‍‍

| Spin king @ashwinravi99 gets candid with us after one of our training sessions in Dubai #Dream11IPL #YehHaiNayiDilli pic.twitter.com/UKyeGfvLEb

— Delhi Capitals (Tweeting from ) (@DelhiCapitals) September 2, 2020