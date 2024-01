नववर्ष साजरे करून परतताना कारचा भीषण अपघात, सहा जिवलग मित्रांचा एकाचवेळी मृत्यू

देशभरात नववर्ष उत्साहास साजरे होत असताना झारखंडमधील (Jharkhand) जमशेदपूर (Jamshedpur Accident) येथे वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी भीषण अपघात झाला आहे. नववर्ष साजरे करून घर परतणाऱ्या मित्रांच्या कारचा अपघात झाला असून या अपघातात सहा जिवलग मित्रांना जीव गमवावा लागला आहे. ही घटना सोमवारी सकाळी बिष्टुपूर पोलीस स्थानकांतर्गत येणाऱ्या सर्किट हाऊसजवळील गोल चक्कर भागात घडली.

मिळालेल्या माहितीनुसार, इंडिगो कारमधून आठ तरुण मरीन ड्राईव्हच्या दिशेने वेगाने जात होते. याच दरम्यान चालकाचे कारवरील नियंत्रण सुटले आणि कार दुभाजकाला धडकली आणि नंतर विजेच्या खांबावर अदळली. या भीषण अपघातानंतर कारच्या चिंधड्या उडाल्या असून पाच जणांचा जागीच मृत्यू झाला, तिघे गंभीर जखमी झाले. जखमींना उपचारांसाठी जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. यापैकी एकाचा मृत्यू झाला असून दोघांवर एमजीएम रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

अपघातामध्ये मृत्यू झालेल्या पाच तरुणांची ओळख पटली आहे. छोटू यादव, हेमंत कुमार, सूरज कुमार, मोनू महतो आणि शुभम कुमार अशी मृतांची नावे असून एकाची ओळख पटलेली नाही. तर हर्ष कुमार झा आणि रवी झा या दोन तरुणांवर उपचार सुरू आहेत.

#WATCH | Jharkhand: 6 people died in a road accident in Jamshedpur after their car went uncontrolled and hit the divider. pic.twitter.com/Tm5Ju6MJ7V

दरम्यान, बिष्टुपूर पोलीस स्थानकांतर्गत येणाऱ्या सर्किट हाऊसजवळ पहाटे सव्वा पाचच्या सुमारास हा अपघात झाला. अपघातातील तीन जखमींना एमजीएम रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. अपघाताचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पुढील तपास सुरू आहे, अशी प्रतिक्रिया पोलीस अधिकारी अंजनी तिवारी यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.

#WATCH | Jamshedpur accident | Officer-in-charge Anjani Tiwari says “An accident took place near Circuit House under Bishtupur Police Station area, at 5:15 am this morning. Three injured people were admitted to MGM Hospital. They are undergoing treatment. The reason for the… pic.twitter.com/ebRoHiVSi5

— ANI (@ANI) January 1, 2024