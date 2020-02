छोट्या कांद्यामुळे होतो कोरोना व्हायरसला प्रतिबंध, हॉटेल मालकाचा दावा

चीनसह अनेक देशांमध्ये सध्या कोरोना व्हायरसमुळे दहशत निर्माण झाली आहे. चीनमध्ये तब्बल 12 हजार जणांना याची लागण झाली असून 300हून अधिक नागरिक मृत्युमुखी पडले आहेत. हिंदुस्थानातही कोरोनाचे रुग्ण सापडत आहेत. त्यामुळे सर्वत्र खबरदारीचा उपाय घेण्यात येत आहे. पण, तामिळनाडूतील एका हॉटेलमालकाने मात्र छोटे कांदे खाल्ल्याने कोरोना व्हायरसला प्रतिबंध होत असल्याचा दावा केला आहे.

कोरोनावर खात्रीशीर इलाज किंवा प्रतिबंध करणाऱ्या लसीचा शोध अद्याप लागलेला नाही. त्यामुळे वैद्यकीय जगातही खळबळ माजली आहे. याच दरम्यान तामिळनाडू येथील काराईकुडीमधल्या एका हॉटेल मालकाने कोरोना व्हायरसला प्रतिबंध करण्यासाठी छोटे कांदे उपयुक्त असल्याचं म्हटलं आहे.

Tamil Nadu: A hotel owner in Karaikudi claims that eating small onions can help prevent #coronavirus. He says, “According to Siddha medicine system, small onions provide resistance to flu based diseases. So, we are offering Uthappam with small onions to the customers”. pic.twitter.com/xj7a3SCrdC

— ANI (@ANI) February 2, 2020