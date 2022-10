IND vs SA सामन्यादरम्यान मैदानावर आला भलामोठा साप, खेळाडूंची उडाली तारंबळ

गुवाहाटीमध्ये शेवटपर्यंत रोमहर्षक झालेल्या लढतीत हिंदुस्थानने दक्षिण आफ्रिकेचा 16 धावांनी पराभव केला. दक्षिण आफ्रिकेवर मिळवलेल्या या विजयामुळे हिंदुस्थानने तीन टी-20 सामन्यांच्या मालिकेत 2-0 अशी अजय बढत घेतली आहे. या सामन्याच्या पहिल्या सत्रात टीम इंडिया फलंदाजी करत असताना चक्क एक भला मोठा लांबलचक साप मैदानात घुसला होता. त्याला पाहून सर्व खेळाडूंची तारांबळ उडाली होती.

Snake also reached to watch the cricket match of India and South Africa at the stadium in Guwahati.#Guwahati #Cricket #snake #SnakeAtTheStadium #INDvsSA #INDvsSAT20I pic.twitter.com/cI4cP7FRy7

