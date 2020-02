हिंसाचार पसरवणाऱ्य़ांवर नजर ठेवा, गृहमंत्री अमित शहांचे निर्देश

दिल्लीत हिंसा करणार्‍यांवर नजर ठेवा, शांतता समिती स्थापित करा असे निर्देश केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिले. तसेच दिल्लीत सीआरपीफ जवानांची संख्या वाढवली जाईल असेही अमित शहा म्हणाले.



दिल्लीत CAA विरोधात मोठा हिंसाचार झाला. त्यानंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंदे केजरीवाल आणि नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांनी शहा यांची भेट घेतली. त्यानंतर एका पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. अमित शहा यांनी दिल्लीत शांतता समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच पोलीस आणि स्थानिक आमदार यांच्यात योग्य समन्वय असला पाहिजे असेही शहा यांनी सांगितले. हिंसाचार प्रभावित क्षेत्रात ड्रोनच्या माध्यमातून निगराणी ठेवण्यात येणार आहे.

Delhi Lieutenant Governor Anil Baijal: Both CM and I want that peace and harmony should remain intact in Delhi. We should do everything possible to maintain peace and order. We should also help Police in this. #DelhiViolence pic.twitter.com/uadjzuQdmY

