Video- सोलापुरात ढगफुटी सदृश्य पावसामुळे हाहाकार

सामना ऑनलाईन
|

सोलापूर जिल्ह्याला मुसळधार पावसाने झोडपून काढले आहे. बुधवारी रात्री विजांच्या कडकडाटासह पडलेल्या ढगफुटी सदृश्य पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले. नद्या-नाल्यांना पूर आला असून अनेक सखल भागांमध्ये पाणी साचले आहे. विडी घरकुल, दहिटणे, शेळगी आणि अक्कलकोट रोड भागाला पावसाचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. अनेक घरांमध्ये पाणी शिरल्याने संसरोपयोगी साहित्याचे नुकसान झाले. मुसळधार पावसामुळे सोलापूर-तुळजापूर महामार्गावरील जुना तुळजापूर नाका येथील नाला ओव्हरफ्लो झाल्याने वाहतूक विस्कळीत झाली. सोलापूरमध्ये गेल्या 24 तासामध्ये 118 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली. त्यामुळे काही भागात पूरपरिस्थिती निर्माण झाल्याने शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओंबासे यांनी रस्त्यावर उतरून परिस्थितीची पाहणी केली आणि माहिती दिली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Video – ‘आप’चे खासदार संजय सिंह नजरकैदेत, राजकीय वर्तुळात खळबळ

गोड खाण्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी फाॅलो करा ‘या’ साध्या सोप्या टिप्स

शुगर असणाऱ्यांनी बटाट्याऐवजी ‘ही’ भाजी खाणे सर्वात बेस्ट

आपल्या शरीरासाठी कोणती डाळ खाणे चांगले आहे हे जाणून घ्या

पती, पत्नी और वो…पत्नीने पतीच्या हत्येचा कट रचला…पण अघटित घडले…

वर्धा नदीची पाणीपातळी वाढल्याने गडचांदूर-भोयेगाव मार्ग बंद; इरई धरणाचे तीन दरवाजे उघडले

Beed news – वडिलांनी जीवन संपवल्यानंतर बेपत्ता झालेली 4 वर्षाची चिमुकली गळफास घेतलेल्या अवस्थेत सापडली

104 वर्षांचा इतिहास असणारी राजापूर अर्बन बॅंक संशयाच्या भोवऱ्यात; कर्ज घेतलेले नसतानाही आल्या नोटीसा, अनेकांच्या तक्रारी

तूप की तेल? आपल्या आरोग्यासाठी सर्वात उत्तम काय, जाणून घ्या