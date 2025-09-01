रात्री झोपले ते उठलेच नाहीत, सकाळी दरवाजा उघडला असता पाचही जण बेशुद्धावस्थेत; नेमकं काय घडलं?

सामना ऑनलाईन
|

सोलापूरात एक खळबळजक घटना उघडकीस आली आहे. लष्कर भागात राहणारे एक कुटुंब नेहमीप्रमाणे रात्री झोपलं. सकाळी उशीरपर्यंत कुणी उठलं नाही. त्यामुळे शेजाऱ्यांनी जाऊन पाहिले असता कुटुंबातील पाचही जण बेशुद्धावस्थेत आढळले. पोलिसांना घटनेची माहिती देण्यात आली. पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत पाचही जणांना रुग्णालयात नेले. मात्र उपचारादरम्यान तिघांचा मृत्यू झाला तर एकाची प्रकृती चिंताजनक आहे.

रात्री एलपीजी गॅस गळती झाल्यामुळे कुटुंबातील सदस्यांच्या शरीरातील कार्बनडाय ऑक्साईडचे प्रमाण वाढले. यामुळे फुफ्फुस निकामी होऊन तिघांचा मृत्यू झाल्याचा अंदाज डॉक्टरांनी व्यक्त केला आहे. हर्ष बलरामवाले अक्षरा बलरामवाले, विमल बलरामवाले यांचा मृत्यू झाला आहे. तर युवराज बलरामवाले आणि रंजना बलरामवाले यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. याप्रकरणी सदर बाजार पोलीस ठाण्यात नोंद करण्यात आली असून पोलीस पुढील तपास करत आहेत. या घटनेमुळे सोलापूरात एकच खळबळ उडाली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

चार दिवसांपासून बहीण बेपत्ता, भाऊ घरी आला अन् हिरवी पेटी पाहून एकच आक्रोश

air india express

चेन्नईहून अंदमानला जाणारे एअर इंडिया एक्सप्रेसचे विमान माघारी वळवले, खराब हवामानामुळे लँडिंग अशक्य

अमेरिकेत मोठी दुर्घटना, दोन विमानांची हवेत टक्कर

पुण्यातील सर्वात मोठा उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला, 30 मिनिटाचा वाहतूक कालावधी आला 6 मिनिटावर

Ratnagiri News – एक खून पचला म्हणून दुसरा खून, दुर्वास पाटीलने केलेल्या दुहेरी हत्याकांडाचा उलगडा

मराठा आंदोलनाची परिस्थिती नियंत्रणात का ठेवू शकला नाही? हायकोर्टाने राज्य सरकारला फटकारले

मुंबईत मराठा बांधवांसाठी शिवसेना आमदार कैलास पाटील यांनी उघडले अन्नछत्र

दक्षिण मुंबईला छावणीचे स्वरूप, मंत्रालयाबाहेर कडक सुरक्षाव्यवस्था

24 तासांत मुंबईतून सहा अल्पवयीन मुलं आणि मुली बेपत्ता, पोलिसांकडून शोध सुरू