Solapur Flood – हतबल शेतकऱ्याने अचानक येऊन फडणवीसांचा ताफा अडवला, कैफियत मांडण्याचा प्रयत्न; महिलांचा आक्रोश

सामना ऑनलाईन
|

अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीने बाधित झालेल्या परिसराची पाहणी करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस परत निघाले. यावेळी एका हतबल झालेल्या शेतकऱ्याने अचानक ताफ्यासमोर येऊन ताफा अडवला आणि आपली कैफियत मांडण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे काही काळ वातावरणात तणाव निर्माण झाला. मात्र, सुरक्षा रक्षकांनी या शेतकऱ्याला दूर करून मुख्यमंत्र्यांच्या वाहनांच्या ताफ्याला वाट करून दिली.

माढा, मोहोळ, करमाळ्यात पावसाचे थैमान; सीना नदीला महापूर, 40 गावांचा संपर्क तुटला; ‘एनडीआरएफ’चे पथक दाखल; शाळांना सुट्टी

मुख्यमंत्री फडणवीस हे आपत्तीग्रस्त लातूर व सोलापूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यात आज त्यांनी माढा तालुक्यातील निमगाव आणि दारफळ या गावांना भेटी देऊन बाधित शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. यावेळी अक्षरशः डोळ्यात पाणी आणून शेतकऱ्यांनी, विशेषतः ग्रामीण महिलांनी मुख्यमंत्र्यांना परिस्थितीचे गांभीर्य दाखवून दिले.

याच गावातून मुख्यमंत्री परतीच्या वाटेवर असताना एक शेतकरी अचानक धावत रस्त्यावर आला आणि त्याने मुख्यमंत्र्यांच्या वाहनांचा ताफा अडवला. हातवारे करीत तो मुख्यमंत्र्यांसमोर आपली व्यथा मांडण्याचा प्रयत्न करत होता. मात्र, सुरक्षारक्षकांनी त्याला समजावून बाजूला केले आणि मुख्यमंत्र्यांच्या वाहनाचा ताफा पुढे सरकला.

अहिल्यानगरमध्ये अतिवृष्टीचा मोठा फटका; रस्ता खचला, जनावरं वाहून गेली, जनजीवन विस्कळीत

या दौऱ्यात बांधापर्यंत आलेल्या मुख्यमंत्र्यांना शेतकऱ्यांनी परिस्थितीची जाणीव करून दिली व आपल्या मागण्याही त्यांच्यासमोर मांडल्या.  मुख्यमंत्र्यांनी सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याचे सांगत बाधित शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. सर्व बाधित शेतकऱ्यांना अधिकाधिक आणि लवकरात लवकर मदत देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Ratnagiri News – संगमेश्वरमधील बेपत्ता महिलेची चप्पल, पर्स चिपळूणमध्ये आढळली; आत्महत्या, घातपात की बनाव?

पुरात झालेल्या नुकसानीमुळे शेतकऱ्याने जीवन संपवले, एकीकडे उपमुख्यमंत्री पाहणी करत असताना दुसरीकडे शेतकऱ्याने उचललं टोकाचं पाऊल

प्रसिद्ध कन्नड साहित्यिक एस. एल. भैरप्पा यांचे निधन; साहित्य विश्वावर शोककळा

केंद्र सरकारचा रेल्वे कर्मचाऱ्यांना 78 दिवसांचा दिवाळी बोनस जाहीर

टेम्पो परत घेऊन जा, धाराशिवमध्ये पूरग्रस्तांचा संताप; शिंदे, सरनाईकांचे फोटो असलेले मदत कीट नाकारले

लडाखमध्ये ‘Gen-Z’चं रस्त्यावर उतरत उग्र आंदोलन; भाजप कार्यालय पेटवलं, पोलिसांवर दगडफेक, CRPF च्या गाडीची जाळपोळ

Uddhav Thackeray Marathwada Visit – लातूर ते संभाजीनगर; उद्धव ठाकरे यांच्या मराठवाडा दौऱ्याचं संपूर्ण वेळापत्रक

लातूर जिल्ह्यात साडे तीन लाख हेक्टरवरील पिकांचं नुकसान; 210 जनावरांचा मृत्यू, 5 लाख शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका

ए आर रहमान यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून दिलासा, ‘वीरा राजा वीरा’ या गाण्यावरील कॉपीराइट प्रकरण फेटाळले