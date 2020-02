सोनम कपूरने शेअर केला फोटो; बिग बी म्हणतात, अरेच्चा, ही तर लोणावळ्याची चिक्की!

बॉलिवूडचे सुपरस्टार, शहंशहाँ अमिताभ बच्चन यांनी वयाची पंचाहत्तरी ओलांडली असली तरी ते सोशल मीडियावर चांगलेच सक्रीय असतात. आपल्या व्यस्त स्केड्यूलमधूनही बिग बी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत असतात. कधी कविता, तर कधी जुने फोटो, कधी चित्रपटाचा सीन तर कधी मजेशीर पोस्ट, बिग बी काही ना काही शेअर करत असतात. नुकताच अभिनेत्री सोनम कपूर हिने सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या एका फोटोवर बिग बी यांनी भन्नाट प्रतिक्रिया दिली आहे.

सोनम कपूर-अहुजा हिने ट्विटरवर सूर्याचा फोटो शेअर केला आहे. ‘तंत्रज्ञान आणि वित्रानामुळे पृथ्वीपासून दूर असणाऱ्या गोष्टीही आपण किती सहजपणे पाहू शकतो’, असे कॅप्शन सोनमने या फोटोला दिले आहे.

It’s amazing how much science and technology has helped us learn about objects that are light years away!https://t.co/YYdk9FLT7G

— Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) February 3, 2020