सरसंघचालकांच्या विधानावर सोनम कपूरची टीका, नेटकऱ्यांच्या संमिश्र प्रतिक्रिया

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी घटस्फोटासंदर्भात केलेल्या एका विधानावरून सध्या वाद सुरू आहे. विरोधक सरसंघचालक भागवत यांच्या विधानाचा आधार घेत त्यांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न होत आहेत. राजकीय धोरण, समाजात घडणाऱ्या घटना, यासंदर्भात थेट वक्तव्य करणारी बॉलीवूड अभिनेत्री सोनम कपूर हिने या वादातही उडी घेतली आहे. शिक्षित लोकांमध्ये घटस्फोटांचे प्रमाण अधिक असल्याचे मोहन भागवत म्हणाले होते. मात्र सरसंघचालकांच्या विधानाला लक्ष्य करताना सोनमनेही वादग्रस्त टीका केली आहे.

सोनम कपूरने ट्ववीट करू मोहन भागवत यांच्या विधानाची निंदा केली आहे. सोनमने लिहिले आहे की, ‘समजदार व्यक्ती अशी भाषा बोलतो का? मागसलेले मूर्खपणाचे विधान’. सोनम कपूरच्या या ट्वीट वर देखील नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया सुरू झाल्या आहेत. अनेकांनी सोनमच्या या विधानाला चुकीचे म्हणत तिच्यावर हल्लोबोल करत मोहन भागवत यांचे विधान योग्य असल्याचे म्हटले आहे. तर काहींनी सोनमची बाजू घेत सरसंघचालकांना लक्ष्य केले आहे.

घटस्फोटांसंदर्भात मोहन भागवत काय म्हणाले होते?

Which sane man speaks like this? Regressive foolish statements https://t.co/GJmxnGtNtv

— Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) February 16, 2020