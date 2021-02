बर्फाळ प्रदेशात गस्त घालणाऱ्या सैनिकांसाठी ‘सौर तंबू’, खऱ्याखुऱ्या ‘रँचो’ची कमाल

देशाच्या बर्फाळ प्रदेशातल्या सीमांवर 24 तास दक्ष असणाऱ्या सैनिकांसाठी एक चांगली बातमी आहे. लडाख येथील समाजसेवक, शिक्षक सोनम वांगचुक यांनी सैनिकांसाठी एका सौरतंबूची निर्मिती केली आहे.

बर्फाळ प्रदेशात गस्तीवर असलेल्या सैनिकांना तिथल्या प्रतिकूल हवामानाशी जुळवून घेणं हे एक मोठं आव्हान असतं. कधी कधी उणे अंशापर्यंत खाली घसरणारा पारा त्यांच्या त्रासात भर टाकतो. त्यामुळे शरीरात ऊब राहण्यासाठी जवान तेल, केरोसिन अशा पदार्थांचा वापर करतात. पण, आता त्यांच्या शरीराचं तापमान नियंत्रित राहावं यासाठी उपयुक्त असा एक खास तंबू वांगचुक यांनी विकसित केला आहे.

सोनम वांगचुक यांनी आपल्या ट्विटर हँडलवरून ही माहिती दिली आहे. लडाखच्या गलवान खोऱ्यात त्यांनी जवानांसाठी एक खास तंबू बनवला आहे. या तंबूचं तापमान नियंत्रित करण्याची सोय असून ते नेहमी 15 ते 20 अंश सेल्सिअस इतकंच राहील अशी सोय करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, बाहेरचं तापमान कितीही घसरलं तरी या तंबूत मात्र 15 ते 20 अंश इतकंच तापमान राहणार आहे.

हा तंबू सौरउर्जेवर चालणारा असून यात एका वेळी 10 जवान विश्रांती घेऊ शकतात. तसंच, या तंबूचा प्रत्येक भाग वेगळा करून तो दुसऱ्या ठिकाणी अत्यंत सहज नेता येऊ शकतो. या तंबूचं वजन 30 किलोहून कमी आहे. केरोसिन किंवा तेलाने होणाऱ्या वायुप्रदूषणावर हा एक पर्याय वांगचुक यांनी उपलब्ध करून दिला आहे. या तंबूचं अजून एक वैशिष्ट्य म्हणजे हा तंबू संपूर्ण देशी बनावटीचा असून तो लडाख येथेच तयार करण्यात आला आहे.

SOLAR HEATED MILITARY TENT

for #indianarmy at #galwanvalley

+15 C at 10pm now.

Min outside last night was -14 C,

Replaces tons of kerosesne, pollution #climatechange

For 10 jawans, fully portable all parts weigh less than 30 Kgs. #MadeInIndia #MadeInLadakh #CarbonNeutral pic.twitter.com/iaGGIG5LG3

— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) February 19, 2021