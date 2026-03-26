सोनिया गांधी यांची प्रकृती स्थिर; ताप आणि संसर्गामुळे दिल्लीतील रुग्णालयात उपचार सुरू

काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या आणि राज्यसभा खासदार सोनिया गांधी यांना ताप आणि संसर्गाच्या तक्रारीमुळे दिल्लीतील सर गंगा राम रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर असून तज्ज्ञ डॉक्टरांचे एक विशेष पथक त्यांच्या प्रकृतीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. मंगळवारी रात्री साडेदहा वाजेच्या सुमारास त्यांना रुग्णालयात हलवण्यात आले होते.
सर गंगा राम रुग्णालयाचे अध्यक्ष डॉ. अजय स्वरूप यांनी गुरुवारी सोनिया गांधींच्या प्रकृतीबाबत अधिकृत माहिती दिली. त्यांच्या पोटात आणि मूत्रमार्गात संसर्ग झाल्याची शक्यता असल्याने आवश्यक त्या तपासण्या करण्यात येत आहेत. सध्या डॉ. डी. एस. राणा, डॉ. एस. नंदी आणि डॉ. अरूप बसू यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांना अँटीबायोटिक्स देण्यात येत असून, औषधांना त्या सकारात्मक प्रतिसाद देत आहेत. डॉक्टरांनी त्यांना पूर्ण विश्रांती घेण्याचा सल्ला दिला असून, काही वैद्यकीय चाचण्यांच्या निकालांची अद्याप प्रतीक्षा आहे.
सोनिया गांधी रुग्णालयात दाखल झाल्याचे समजताच लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी तातडीने रुग्णालयात जाऊन त्यांची भेट घेतली. राहुल गांधी यांनी उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांशी संवाद साधून त्यांच्या प्रकृतीची आणि सुरू असलेल्या उपचारांची सविस्तर माहिती घेतली. दरम्यान, सोनिया गांधी लवकर बऱ्या व्हाव्यात यासाठी देशभरातील काँग्रेस कार्यकर्ते आणि समर्थकांकडून प्रार्थना केली जात आहे. रुग्णालयामार्फत त्यांच्या प्रकृतीचे अपडेट्स नियमितपणे दिले जातील, असे सांगण्यात आले.