सोनिया गांधी यांची प्रकृती स्थिर; ताप आणि संसर्गामुळे दिल्लीतील रुग्णालयात उपचार सुरू

काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या आणि राज्यसभा खासदार सोनिया गांधी यांना ताप आणि संसर्गाच्या तक्रारीमुळे दिल्लीतील सर गंगा राम रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर असून तज्ज्ञ डॉक्टरांचे एक विशेष पथक त्यांच्या प्रकृतीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. मंगळवारी रात्री साडेदहा वाजेच्या सुमारास त्यांना रुग्णालयात हलवण्यात आले होते.

सर गंगा राम रुग्णालयाचे अध्यक्ष डॉ. अजय स्वरूप यांनी गुरुवारी सोनिया गांधींच्या प्रकृतीबाबत अधिकृत माहिती दिली. त्यांच्या पोटात आणि मूत्रमार्गात संसर्ग झाल्याची शक्यता असल्याने आवश्यक त्या तपासण्या करण्यात येत आहेत. सध्या डॉ. डी. एस. राणा, डॉ. एस. नंदी आणि डॉ. अरूप बसू यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांना अँटीबायोटिक्स देण्यात येत असून, औषधांना त्या सकारात्मक प्रतिसाद देत आहेत. डॉक्टरांनी त्यांना पूर्ण विश्रांती घेण्याचा सल्ला दिला असून, काही वैद्यकीय चाचण्यांच्या निकालांची अद्याप प्रतीक्षा आहे.

सोनिया गांधी रुग्णालयात दाखल झाल्याचे समजताच लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी तातडीने रुग्णालयात जाऊन त्यांची भेट घेतली. राहुल गांधी यांनी उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांशी संवाद साधून त्यांच्या प्रकृतीची आणि सुरू असलेल्या उपचारांची सविस्तर माहिती घेतली. दरम्यान, सोनिया गांधी लवकर बऱ्या व्हाव्यात यासाठी देशभरातील काँग्रेस कार्यकर्ते आणि समर्थकांकडून प्रार्थना केली जात आहे. रुग्णालयामार्फत त्यांच्या प्रकृतीचे अपडेट्स नियमितपणे दिले जातील, असे सांगण्यात आले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Israel Iran War – युद्धाचे परिणाम दिसू लागले! नायरा एनर्जीचे पेट्रोल 5 रुपये, डिझेल 3 रुपयांनी महागले

युद्धसमाप्तीच्या चर्चेसाठी जेडी व्हान्स पाकिस्तान दौऱ्यावर जाणार? इस्लामाबादमध्ये होणार महत्त्वाची बैठक

सर्वपक्षीय बैठकीला पंतप्रधानच उपस्थित नसतील, तर त्याला अर्थ नाही; संजय राऊत संतापले

भाजप सत्तेत आल्यापासून राजकीय नेतृत्वाचे, अध्यात्माचे आणि हिंदुत्वाचे अधःपतन झालं आहे; संजय राऊत यांचा घणाघात

शुभवार्ता! रेल्वेत 11 हजार लोको पायलटची भरती!! शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी, शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी

क्रेडिट कार्डचा वापर न करता 33 लाखांचे बिल, ग्राहक न्यायालयाने बँकेला फटकारले; साडेसहा लाखांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश

विद्यार्थ्यांसाठी फक्त एक तासाचा स्क्रीन टाईम! कर्नाटक सरकारकडून धोरणाचा मसुदा जारी; रात्री 7 नंतर इंटरनेट बंदची शिफारस

वंदे भारत ट्रेनच्या जेवणात आढळल्या अळ्या

आंध्र प्रदेशात भीषण अपघात: बस आणि टिपरच्या धडकेत 8 प्रवाशांचा होरपळून मृत्यू, 18 गंभीर जखमी