1947च्या फाळणीनंतर देशात पहिल्यांदाच इतके भीषण चित्रं, सोनिया गांधी यांची केंद्रावर टीका  

केवळ चार तास आधी लॉक डाऊन ची घोषणा केल्याने मजूर आणि कामगारांना आपल्या घरी जाता आले नाही आणि ते अडकून पडले. घरी पोहोचण्यासाठी मजूर आणि कामगार शेकडो किलोमीटरचा प्रवास पायी करण्यास मजबूर आहेत. 1947 मध्ये झालेल्या फाळणीनंतर इतक्या वर्षांनी पहिल्यांदाच इतके भीषण चित्र पहायला मिळत आहे, अशा शब्दात काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकार यांना लक्ष्य केले आहे. त्यांच्या या पायपीटीमुळे मन कंपित होते मात्र त्याच वेळी त्यांचा निश्चय आणि संकल्प यामुळेच प्रत्येक हिंदुस्थानी नागरिकांना आधार देखील मिळत असल्याचे सोनिया गांधी म्हणाल्या आहेत.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशात तिसरा लॉकडाऊन सुरू झाला आहे. मात्र यावेळी परराज्यातील मजूर आणि कामगार यांना आपल्या घरी जाण्यासाठी मुभा देण्यात आली आहे. मात्र घरी परताना मजूर, कामगार पायपीट करत असल्याचे दिसून येत आहे. सोनिया गांधी यांनी एक पत्रक काढून या परिस्थितीवरून केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. मजूर आणि कामगार हे देशाचे कणा आहेत त्यांची मेहनत आणि बलिदान राष्ट्रनिर्माण याचे याचा पाया आहे. मात्र सध्या त्यांची पायपीट बघणे असह्य वेदना देणारे आहे. ना पैसे ना रेशन ना कुठले साधन ना औषध केवळ घरी जाण्याची ओढ, असे सोनिया गांधी यांनी सांगितले.

या कठीण प्रसंगात देखील केंद्र सरकार आणि रेल्वे मंत्रालय कामगार आणि मजुरांकडून तिकिटाचे पैसे वसूल करत आहेत हे अत्यंत खेदजनक आहे काँग्रेसने हा मुद्दा वारंवार उपस्थित केला असून देखील त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे, असा आरोप त्यांनी केला. जर आपण विदेशात अडकलेल्या नागरिकांना निःशुल्क परत आणतो, गुजरात मध्ये एखाद्या सरकारी कार्यक्रमावर 100 कोटी रुपये खर्च करतो, रेल्वे मंत्रालय पीएम फंडात 151 कोटी रुपयांची मदत देऊ शकतो मग राष्ट्र निर्माणाचे दूत असलेल्या मजूर आणि कामगार यांना रेल्वेने मोफत प्रवास का देऊ शकत नाही? असा सवाल देखील केला आहे.

Statement Of Congress President Smt. Sonia Gandhi

The Indian National Congress has

taken a decision that every Pradesh

Congress Committee shall bear the cost for the rail travel of every needy worker and migrant labourer and shall take necessary steps in this regard pic.twitter.com/2nMw7NicbY

