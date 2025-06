“अजूनही वेळ गेलेली नाही; इराण आपला जुना मित्र, तर इस्रायल…”, सोनिया गांधी स्पष्टच बोलल्या

काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा आणि राज्यसभेच्या खासदार सोनिया गांधी यांनी इराण-इस्रायल युद्धावर हिंदुस्थानने घेतलेल्या भूमिकेवर सडकून टीका करणारा लेख लिहिला आहे. इराण हिंदुस्थानचा जुना मित्र असून अशा परस्थितीत हिंदुस्थानचे मौन अस्वस्थ करणारे असल्याचे सोनिया गांधी यांनी म्हटले आहे.

गाझामध्ये होत असलेल्या विध्वंसावर आणि इराणवरील हल्ल्याबाबत हिंदुस्थानने स्पष्ट, जबाबदार आणि मजबूत आवाजात बोलले पाहिजे. अजूनही वेळ गेलेली नाही, असेही सोनिया गांधी यांनी म्हटले. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी आपल्या एक्स (ट्विटर) अकाऊंटवर या लेखाचे कात्रण शेअर केले आहे.

Sharing an excerpt from CPP Chairperson, Smt. Sonia Gandhi’s piece in @the_hindu today, elucidating and reiterating the Congress party’s stand on our Foreign Policy in West Asia —

‘Iran has been a long-standing friend to India and is bound to us by deep civilisational ties. It… pic.twitter.com/AO0XjkBpNW

— Mallikarjun Kharge (@kharge) June 21, 2025