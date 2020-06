पेट्रोल डिझेल दरवाढीचा निर्णय असंवेदनशील, सोनिया गांधींचे पंतप्रधान मोदींना पत्र

पेट्रोल डिझेलच्या किंमत पुन्हा वाढवण्यात आल्या आहेत. हा निर्णय असंवेदनशील असल्याचे काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी म्हटले आहे. सध्या देशात कोरोनाचे संकट असून ही दरवाढ मागे घ्यावी अशी मागणी सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून केली आहे.

PM Modi, these tragic times dictate putting money directly in the hands of middle class and poor. STOP profiteering from their misery. #ModiStopLootingIndia pic.twitter.com/g7wRhBWJxf

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 16, 2020