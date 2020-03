सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधींची कोरोना टेस्ट करा, NDA खासदाराची मागणी

सोनिया, राहुल आणि प्रियंका गांधी हे नुकतेच इटलीतून परतले आहेत. त्यांची कोरोना टेस्ट करावी अशी मागणी खासदार हनुमान बेनीवाल यांनी केली आहे. इटलीमध्येही कोरोना विषाणू पसरल्याने त्यांनी ही मागणी केली आहे.

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पक्ष हा भाजप प्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा घटक पक्ष आहे. या पक्षाचे चे खासदार हनुमान बेनीवाल म्हणाले की इटलीमध्येही कोरोना विषाणूचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव झाला आहे. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी हे नुकतेचे इटलीहून परतले आहेत. त्यांना या विषाणूची लागण झाली आहे की नाही हे तपासण्यासाठी त्यांची चाचणी घेतली जावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

Hanuman Beniwal, Rashtriya Loktantrik Party MP (NDA): Italy is badly affected with #Coronavirus so I requested the govt that Congress chief Sonia Gandhi, Rahul & Priyanka Gandhi be tested for Coronavirus, since they have recently come back from Italy. pic.twitter.com/8ggoBtuHNt

— ANI (@ANI) March 5, 2020