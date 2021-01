Saurav Ganguly heart attack – सौरव गांगुलीला हृदयविकाराचा झटका

हिंदुस्थानी संघाचा माजी कर्णधार आणि बीसीसीआयचा अध्यक्ष सौरव गांगुली याला हृदयविकाराचा झटका आला आहे. त्याला उपचारासाठी कोलकात्यातील वुडलँडस रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. गांगुलीला शनिवारी छातीमध्ये दुखत होतं. त्यामुळे त्याला रुग्णालयात दाखल केलं आणि तपासणी करण्यात आली. तपासणी केल्यानंतर गांगुलीला हृदयविकाराचा झटका आल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं.

Former India captain and current BCCI President Sourav Ganguly suffered a mild cardiac arrest earlier today. He is now in a stable condition.

We wish him a speedy recovery! pic.twitter.com/HkiwFhjyih

— ICC (@ICC) January 2, 2021