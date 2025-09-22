दादा पुन्हा अध्यक्ष होणार! बीसीसीआय नव्हे ‘कॅब’ची जबाबदारी स्वीकारणार

सामना ऑनलाईन
|

हिंदुस्थानी क्रिकेटचा माजी कर्णधार आणि बीसीसीआयचे अध्यक्षपद भूषणविणारा सौरभ गांगुली पुन्हा एकदा क्रिकेट विश्वात महत्त्वाची जबाबदारी स्वीकारणार आहेत. गांगुली आता क्रिकेट असोसिएशन ऑफ बंगाल (कॅब) च्या अध्यक्षपदी विराजमान होणार आहेत. सोमवारी होणाऱया ‘कॅब’च्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत त्याची निवड निश्चित मानली जात आहे.

गांगुलीने 2015 मध्ये ‘कॅब’मध्ये सचिव म्हणून सुरुवात केली होती. नंतर जगमोहन दालमिया यांच्या निधनानंतर तो अध्यक्ष झाला होता. 2019 पर्यंत पद सांभाळत त्याने ‘बीसीसीआय’च्या अध्यक्षपदी झेप घेतली होती. मात्र यावेळी ‘कॅब’ अध्यक्षपदाची धुरा गांगुलीसाठी सोपी ठरणार नाही, कारण ‘कॅब’ सध्या आर्थिक गैरव्यवहार आणि विश्वासार्हतेच्या प्रश्नांशी झगडत आहे.

भावाची जागा घेणार दादा

गांगुलींच्या व्यतिरिक्त बबलू कोलये सचिव, मदन मोहन घोष संयुक्त सचिव, संजय दास कोषाध्यक्ष आणि अनु दत्ता उपाध्यक्ष म्हणून निवडले जाण्याची शक्यता आहे. आजवर ही जबाबदारी सौरभ गांगुलीचा भाऊ स्नेहाशीष गांगुली सांभाळत होता, मात्र लोढा समितीच्या नियमांनुसार सहा वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यामुळे त्याला पद सोडावे लागले आहे.

‘कॅब’ची प्रतिम मलिन

बंगालच्या संघाचे मैदानावरील अपयश, आर्थिक अनियमितता आणि निर्णयप्रक्रियेत झालेल्या चुकांमुळे ‘कॅब’ची प्रतिमा मलिन झाली आहे. वित्त समितीचे सदस्य सुब्रत साहा यांना हितसंबंधांच्या संघर्षात दोषी ठरवून दोन लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला. ऑगस्टमध्ये संयुक्त सचिव देबब्रत दास यांनाही आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपावरून सहा महिन्यांसाठी निलंबित करण्यात आले होते.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

‘अदानी’विरोधातील व्हिडीओ हटवण्याच्या आदेशाला आव्हान, रवीश कुमार यांनी मोदी सरकारला हायकोर्टात खेचले

पाकिस्तानचा सीमेवर पुन्हा गोळीबार; हिंदुस्थानचेही प्रत्युत्तर

मनोज जरांगे यांच्या बैठकीत उठला आग्या मोहोळ

जालन्यात गुणरत्न सदावर्ते यांच्या कारवर हल्ला

पाकिस्तानचे पंतप्रधान डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भेटीला

दिल्ली डायरी – के. कविता काय करतील?

ब्रिटनकडून पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता, पंतप्रधान कीर स्टारमर यांच्याकडून घोषणा

कुत्रा-मांजरीचे भांडण ठरतेय घटस्फोटाचे कारण, भोपाळच्या जोडप्याचा कुटुंब न्यायालयात अर्ज

अत्रे ज्या ज्या क्षेत्रात गेले, तिथे त्यांनी शिखरे गाठली, लेखक पी. एल. कदम यांचे गौरवोद्गार; ‘आम्ही साहित्यप्रेमी’ कार्यक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद