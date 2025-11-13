पुरुषांनाही पीरियड्सच्या वेदना जाणवल्या पाहिजेत, अभिनेत्री रश्मिका मंदानाने व्यक्त केल्या भावना

दाक्षिणात्य अभिनेत्री रश्मिका मंदाना पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. पुरुषांनाही मासिक पाळीच्या वेदना जाणवल्या पाहिजेत. त्यांना हे माहित असले पाहिजे की एक स्त्री दर महिन्याला किती वेदना सहन करते. कधीकधी ती कोसळते देखील. अशा परिस्थितीत, पुरुषांना हे वेदना काय असतात हे माहित असले पाहिजे जेणेकरून ते समजू शकतील, असे रश्मिका म्हणाली. रश्मिकाच्या या वक्तव्यानंतर ती ट्रोलर्सच्या निशाण्यावर आली आहे.

रश्मिकाच्या या व्हिडिओ क्लिपची सर्वत्र चर्चा होत आहे. काही लोक तिला पाठिंबा देत आहेत, तर काहीजण तिच्यावर टीका करत आहेत. पुरुष ज्या प्रकारच्या असंवेदनशील गोष्टींमधून जातात त्या कोणत्याही महिला समजू शकत नाहीत, असे काहींनी लिहिले आहे.

रश्मिकाने ट्रोलर्सना उत्तर दिले आहे. मला शो आणि मुलाखतींमध्ये जाण्याची भीती वाटते ती म्हणजे नंतर घडणाऱ्या गोष्टी. माझा एकच अर्थ होता, पण लोकांनी त्याचा चुकीचा अर्थ लावला आहे, असे रश्मिकाने म्हटले आहे.

जगपती बाबूच्या टॉक शोमध्ये रश्मिकाने मासिक पाळीबाबत आपल्या भावना व्यक्त केल्या. मला वाटते की पुरुषांना एकदाच मासिक पाळी यावी, जेणेकरून त्यांना वेदना आणि आघात समजतील. कधीकधी, हार्मोनल असंतुलनामुळे, आपण आपल्या स्वतःच्या भावना समजू शकत नाही आणि तुम्ही पुरुषांवर दबाव आणू शकत नाही. कारण आपण स्पष्टीकरण देऊनही ते भावना समजू शकत नाहीत. म्हणून, जर पुरुषांना एकदा मासिक पाळी आली तर ते आपण ज्या वेदनांमधून जातो ते समजतील, असे वक्तव्य रश्मिकाने केले होते.

