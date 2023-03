जगातल्या सर्वात वयोवृद्ध महिलेचे निधन, 128 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

जगातील सगळ्यात वयोवृद्ध महिलेचे निधन झाले आहे. जोहाना माजिबुको असे त्यांचे नाव असून दक्षिण आफ्रिकेत 128 व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला आहे. त्यांच्या जन्म 1894 मध्ये झाला असून येत्या मे महिन्यात त्या 129 वर्षाच्या होणार होत्या. त्यांनी तीन पिढ्या पाहिल्या होत्या.

डेली मेलच्या वृत्तानुसार, जोहाना माजिबुको यांनी 3 मार्च रोजी दक्षिण आफ्रिकेत शेवटचा श्वास घेतला. त्यांचे आयुष्य तीन देशांमध्ये गेले. त्यांच्या पतीने नाव स्टवाना माजिबुको होते. त्यांना 7 अपत्ये असून त्यांना 50 च्या वर नातवंडे आणि पतवंडे आहेत. एका मुलाखतीत जोहानाने सांगितले की, ती बारा भावंडे होती. ज्यापैकी 3 जीवंत आहेत. त्यांचेही वय जास्त झाले आहे. जोहानाच्या नातेवाईकांच्या माहितीनुसार जोहानाने शिक्षण घेतले नाही ती कायम शेतीची कामे करायची.

जोहाना जगातील सगळ्यात वयोवृद्ध महिला असल्याचे बोलले जाते. त्यांच्याकडे सगळ्यात वृद्ध असल्याचे पुरावाही होता. एका कागदपत्रात तिची वाढदिवसाची तारीख 11 मे 1894 लिहीले होते. जोहानाच्या नातेवाईकांच्या माहितीनुसार, कागदपत्रांच्या आधारे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये जोहानाचे नाव नोंदवले गेले पाहिजे, ज्याने त्यांना सन्मान मिळेल. त्यांचे निधन झाल्यानंतर जगभरात त्यांची चर्चा होऊ लागली आहे, त्यामुळे त्यांना सगळ्यात वयोवृद्ध महिला घोषित केले जाऊ शकते.

Meet Johanna Mazibuko (128 years old) from Klerksdorp, South Africa. She’s the oldest person in world 🙌🏾❤️🚀 pic.twitter.com/3npnG7Mg8D

— Lebo (@lebohangbokako) September 23, 2022