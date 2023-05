World cup 2023 वरुणराजाच्या ‘वक्र’दृष्टीमुळे आयर्लंडचे स्वप्न पाण्यात, ‘हे’ 8 संघ थेट पात्र ठरले

आयसीसी विश्वचषक स्पर्धा यंदा हिंदुस्थानमध्ये होणार आहे. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात ही स्पर्धा रंगणार असून या स्पर्धेसाठी आतापर्यंत एकूण आठ संघ पात्र ठरले आहेत, तर इतरांना पात्रता फेरी खेळावी लागणार आहे. यात वेस्ट इंडिज आणि श्रीलंका या दोन माजी विजेत्या संघांचाही समावेश आहे. दरम्यान, मंगळवारी पावसाच्या वक्रदृष्टीमुळे आयर्लंडचे विश्वचषकासाठी थेट पात्र होण्याचे स्वप्न भंगले.

बांगलादेश आणि आयर्लंड संघातील एक दिवसीय सामना चेम्सबोर्ड येथे खेळला गेला. मात्र पावसाच्या व्यत्ययामुळे हा सामना पूर्ण होऊ शकला नाही. या लढती बांगलादेशने प्रथम फलंदाजी करताना 50 षटटकात 9 बाद 246 धावा केल्या. या धावांचा पाठलाग 16.3 षटकांमध्ये 3 बाद 65 धावांपर्यंत मजल मारली असतानाच पावसाला सुरुवात झाली. पाऊस कोसळायचा न थांबल्याने सामना रद्द झाला. त्यामुळे आयर्लंडला धक्का बसला, मात्र याचा दक्षिण आफ्रिकेला फायदा झाला.

आफ्रिकेचा संघ अखेरच्या क्षणी विश्वचषकासाठी पात्र ठरला आहे. आफ्रिकेने वेस्ट इंडिज आणि श्रीलंकेचा धोबीपछाड देत विश्वचषकात थेट एन्ट्री केली. सध्या आठ संघ विश्वचषकासाठी पात्र ठरले असून त्यांची नावेही निश्चित झाली आहेत. यात यजमान हिंदुस्थान, न्यूझीलंड, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, बांगलादेश, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि दक्षिण आफ्रिका संघाचा समावेश आहे.

दोन माजी विजेत्यांना खेळावी लागणार पात्रता फेरी

दरम्यान, वेस्ट इंडिज आणि श्रीलंका या दोन माजी विजेत्यांना विश्वचषकामध्ये सहभागी होण्यासाठी पात्रता फेरी खेळावी लागणार आहे. झिम्बाब्वे, नेदरलँड, स्कॉटलंड, ओमान, नेपाळ, श्रीलंका, यूएसए, यूएई, वेस्ट इंडिज आणि आयर्लंड संघ पात्रता फेरीत भिडतील. यातील टॉपचे दोन संघ विश्वचषकासाठी पात्र ठरतील. विश्वचषकासाठी पात्रता फेरीचे सामने 18 जून ते 9 जुलै 2023 या काळात खेळण्यात येणार आहेत.

The road to ICC @cricketworldcup 2023 is set 🏆

More ➡️ https://t.co/ZxoRtQRPkK pic.twitter.com/xvuSCCtDVZ

— ICC (@ICC) May 10, 2023