SA vs WI – 517 धावा, 35 षटकार अन् 2 झंझावाती शतकं, विक्रमी धावांचा आफ्रिकेकडून यशस्वी पाठलाग

दक्षिण आफ्रिका आणि वेस्ट इंडिजमध्ये रविवारी टी-20 क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वाधिक विस्फोटक सामना खेळला गेला. या लढतीत वेस्ट इंडिजने आफ्रिकेसमोर विजयासाठी 259 धावांचे विशाल आव्हान ठेवले होते. हे आव्हान आफ्रिकेने लिलया पेलले आणि 7 चेंडू राखून विजय मिळवला. आंतरराष्ट्रीय टी-20 क्रिकेटमध्ये एवढ्या मोठ्या आव्हानाचा यशस्वी पाठलाग करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

सेंच्युरियमध्ये खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात दोन वेगवान शतकांचा थरार प्रेक्षकांना अनुभवता आला. आधी वेस्ट इंडिजच्या जॉन्सन चार्ल्सने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात अवघ्या 39 चेंडूंत शतक झळकावले आणि हे चौथे वेगवान शतक ठरले. पाठोपाठ क्विंटन डिकॉकने 43 चेंडूंत शतक ठोकत दक्षिण आफ्रिकेला 259 धावांचे विक्रमी लक्ष्य गाठून दिले.

टी-20 क्रिकेटच्या इतिहासात आज विश्वविक्रमी 35 षटकारांचा वर्षाव झाला आणि प्रथमच सामन्यात 500 धावा ठोकल्या गेल्या. टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्पर्धेच्या इतिहास आज चार्ल्सने 39 चेंडूंत शतक ठोकताना ख्रिस गेलचा 47 चेंडूंतील शतकाचा विक्रम मागे टाकला. आता तो विंडीजचा सर्वात वेगवान शतकवीर ठरला आहे. या सामन्यात वेस्ट इंडिजच्या चार्ल्सने आफ्रिकेच्या गोलंदाजांना घाम फोडला. विंडीजने 5 बाद 258 धावा केल्या होत्या. दक्षिण आफ्रिकेकडून मार्को जॅनसेनने सर्वाधिक तीन आणि वेन पारनेलने दोन बळी घेतले. सिसांडा मगालाने चार षटकांत 67 धावा दिल्या.

South Africa created history in the second T20I against the West Indies at Centurion as they produced a record-breaking run chase 😲

Details 👇https://t.co/FJ05gPd2f9 pic.twitter.com/UcR9qR6hHX

— ICC (@ICC) March 27, 2023