Matthew Breetzke – आफ्रिकन खेळाडूनं इतिहास रचला, पदार्पणानंतर सलग 5 लढतीत 50+ धावा करणारा पहिला खेळाडू ठरला

सामना ऑनलाईन
|

दक्षिण आफ्रिकेचा तरुणी खेळाडू मॅथ्यू ब्रेट्झके याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये स्वप्नवत पदार्पण केले आहे. वन डे क्रिकेटमध्ये पदार्पणानंतर सलग पाच डावांमध्ये अर्धशतकीय खेळी करणारा तो पहिला खेळाडू ठरला आहे.

इंग्लंडविरुद्ध लॉर्डस मैदानावर झालेल्या दुसऱ्या वन डे लढतीत मॅथ्यू ब्रेट्झके याने 77 चेंडूत 85 धावांची खेळी केली. या खेळी दरम्यान त्याने 7 चौकार आणि 3 षटकार ठोकले. जोफ्रा आर्चरच्या गोलंदाजीवर तो बाद झाला. मात्र अर्धशतकीय खेळीसह त्याने खास विक्रम आपल्या नावावर केला. वन डे क्रिकेटमध्ये पदार्पणानंतर पहिल्या पाचही लढतीत अर्धशतक करणारा तो पहिला खेळाडू ठरला. तसेच लॉर्ड्सवर सर्वाधिक धावा करणारा आफ्रिकन खेळाडूही ठरला. याआधी हर्षल गिब्सने 2008 मध्ये येथे 74 धावांची खेळी केली होती

मॅथ्यू ब्रेट्झके पहिल्या पाच वन डे लढतीमध्ये तुफानी फलंदाजी करत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये धुमाकूळ घातला आहे. पहिल्या पाच वन डे लढतीत त्याने 90.60 च्या सरासरीने 463 धावा चोपल्या आहेत. यात त्याच्या 4 अर्धशतकांचा आणि एका शतकाचा समावेश आहे. 150 ही त्याची सर्वोच्च धावसंख्या आहे.

8 बाद 330 धावा

या लढतीत इंग्लंडने नाणेफेक जिंकून आफ्रिकेला प्रथम फलंदाजीला आमंत्रित केले. एडन मार्करम आणि रयान रिकल्टन यांनी आफ्रिकेला 73 धावांची सलामी दिली. मार्करम 49 आणि रिकल्टनने 35 धावांची खेळी केली. त्यानंतर मॅथ्यू ब्रेट्झके याने 85 आणि ट्रिस्टन स्टब्सने 58 धावा करत संघाला 50 षटकात 8 बाद 330 धावांपर्यंत पोहोचले. इंग्लंडकडून जोफ्रा आर्चरने 4 विकेट्स घेतल्या, तर आदिल रशिदने 2 विकेट घेतल्या.

8 महिन्यात ऑस्ट्रेलियाच्या 5 खेळाडूंनी क्रिकेटला ठोकला रामराम, 27 वर्षांच्या फलंदाजाची निवृत्ती चर्चेत

5 धावांनी विजय

आफ्रिकेने विजयासाठी दिलेल्या आव्हानाचा पाठलाग करताना इंग्लंडचा संघ 325 धावांपर्यंतच पोहोचू शकला आणि आफ्रिकेने 5 धावांनी रोमहर्षक विजय मिळवला. इंग्लंडकडून जो रूटने 61, जोस बटरलने 61, जेकब बेथेलने 58 धावांची खेळी करत संघाला विजयापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला, पण इतर फलंदाज मोठी खेळी करण्यात अपयशी ठरले. आफ्रिकेकडून बर्गरने सर्वाधिक 3, तर केशव महाराजने 2 विकेट्स घेतल्या. लुंगी निगडी, कॉर्बिन बॉश आणि मुथुसामीने प्रत्येकी एक विकेट घेतली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी अर्धा महाराष्ट्र लुटला, उरलेला आपल्या हस्तकांनी लुटावा म्हणून प्रशासनावर दबाव आणताहेत! – संजय राऊत

अनिल अंबानींच्या अडचणीत वाढ; बँक ऑफ बडोदाकडून RCom चं कर्ज खातं ‘फ्रॉड’ म्हणून घोषित

ठाकरे बंधुंच्या घट्ट युतीतून मुंबईवर भगवा फडकेल आणि मराठी महापौर होईल! संजय राऊत यांचा ठाम विश्वास

Breaking – मुंबईत 14 पाकिस्तानी दहशतवादी 400 किलो आरडीएक्ससह घुसले, 26/11 पेक्षा मोठ्या हल्ल्याची धमकी

सरकार आणि आंदोलकांमध्ये समेट झाल्यावर तिसऱ्या व्यक्तीने लुडबुड करणे महाराष्ट्राच्या हिताचं नाही! – संजय राऊत

50 पैशांनी मुंबई-गोवा महामार्ग केला जाम; मध्यरात्री सीएनजी दरवाढीनंतर पंप अर्धा तास बंद, मुंबईच्या दिशेने परतणाऱ्या हजारो गणेशभक्तांची लटकंती

GST सुधारणेसंदर्भात माजी अर्थमंत्री चिदंबरम यांची पहिली प्रतिक्रिया; निर्णय स्वागतार्ह, पण राज्यांच्या महसूल तुटीची…!

पंजाबमधील महापुरात 43 जणांचा मृत्यू, 1.71 लाख हेक्टर जमिनीवरील पिके उद्ध्वस्त

गव्हर्नर साहेब, दिल्ली बुडतेय; तुम्ही आहात कुठे ? आपचा खोचक सवाल