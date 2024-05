शाहरुख आणि करण जोहर ‘समलैंगिक संबंध’ ठेवायचे; गायिका सुचित्राचा खळबळजनक दावा

सुचित्रा रामादुरई ही दाक्षिणात्य इंडस्ट्रीतील प्रसिद्ध रेडिओ जॉकी, लोकप्रिय पार्श्व गायिका, गीतकार, संगीतकार आहे. सुचित्रा अनेकदा तिच्या वक्तव्यांमुळे वादात आली आहे. सुचित्राने यापूर्वीही अनेकदा इंडस्ट्रीतील कलाकारांबद्दल खळबळजनक दावे केले आहेत. आता अलीकडेच तिने आपल्या पूर्वाश्रमीचा पती कार्तिकसह बॉलिवूड सुपरस्टार शाहरुख खान आणि करण जोहरबद्दल मोठा दावा केला आहे. सुचित्राने तिचा पती कार्तिक कुमार, बॉलीवूडचा किंग खान आणि करण जोहर यांना ‘गे’ म्हटले आहे.

“My Ex husband, SRK and Karan Johar had gay encounter in London. SRK and Karan Usually go to the countries on holiday where gay encounters are legel” – Tamil singer Suchitra pic.twitter.com/SkPp8SCdWm

— MASS (@Freak4Salman) May 16, 2024