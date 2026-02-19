दक्षिण कोरियात मोठी खळबळ! मार्शल लॉ लावणाऱ्या माजी राष्ट्राध्यक्षांना जन्मठेपेची शिक्षा; पाहा काय आहे प्रकरण

दक्षिण कोरियातून एक मोठी बातमी समोर येत आहे. देशात मार्शल लॉ (Martial Law) लागू करून लोकशाही पायदळी तुडवण्याचा प्रयत्न करणारे माजी राष्ट्राध्यक्ष यून सुक येओल (Yoon Suk Yeol) यांना न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. दक्षिण कोरियाच्या विशेष न्यायालयाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे.
काय आहे प्रकरण?
डिसेंबर २०२४ मध्ये यून सुक येओल यांनी राष्ट्राध्यक्ष पदावर असताना अचानक मध्यरात्री देशात मार्शल लॉ घोषित केला होता. लष्कराच्या जोरावर संसद बरखास्त करणे आणि विरोधकांना अटक करण्याचे त्यांचे नियोजन होते. मात्र जनतेने रस्त्यावर उतरून दिलेल्या लढ्यामुळे आणि संसदेच्या तीव्र विरोधामुळे हा प्रयत्न फसला होता. न्यायालयाने हा प्रकार देशद्रोह आणि संविधानाचे उल्लंघन असल्याचे मानले आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जनतेने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून लोकशाहीवरच घाला घालणे हा सर्वात मोठा गुन्हा आहे. लष्करी बळाचा वापर करून सत्ता टिकवण्याचा प्रयत्न करणे दक्षिण कोरियाच्या लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले आहेत.
या निकालानंतर दक्षिण कोरियाची राजधानी सोलसह अनेक शहरांमध्ये नागरिकांनी जल्लोष केला आहे. लोकशाहीचा विजय झाल्याची भावना तिथल्या जनतेने व्यक्त केली आहे. यून सुक येओल यांना यापूर्वीच महाभियोग चालवून पदावरून हटवण्यात आले होते आणि तेव्हापासून त्यांच्यावर हा खटला सुरू होता.