आनंदवार्ता! मॉन्सून केरळमध्ये दाखल, हवामान खात्याने दिली गुड न्यूज; महाराष्ट्रात कधी पोहोचणार?

तापमानाचा पारा अंगाची लाहीलाही करत असताना सर्वांच्या नजरा पावसाच्या आगमनाकडे लागल्या होत्या. धरणातील पाणीही संपत चालल्याने शेतकरी आणि सर्वसामान्य लोकंही चातकाप्रमाणे पावसाची वाट पहात होते. आता हवामान विभागाने याबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. मॉन्सून केरळमध्ये दाखल झाला असून 8 ते 10 जून पर्यंत महाराष्ट्रात पोहोचणार आहे.

नैऋत्य मोसमी मॉन्सूनने केरळमध्ये प्रवेश केला आहे. त्याचप्रमाणे, ईशान्य हिंदुस्थानच्या बहुतांश भागांत मॉन्सून दाखल झाला आहे, अशी माहिती हवामान विभागाने गुरुवारी सकाळी ट्वीट करत दिली.

Southwest Monsoon has set in over Kerala and advanced into most parts of Northeast India today, the 30th May, 2024.@moesgoi @KirenRijiju @Ravi_MoES @ndmaindia @WMO @DDNational @airnewsalerts @PMOIndia

