देशातील कोरोनाग्रस्तांचा आकडा 25 लाखाच्या पार

देशात गेल्या 24 तासात 65 हजार कोरोनाग्रस्त आढळून आले असून 996 जणांचा मृत्यू झाला आहे. देशातील कोरोनाग्रस्तांचा आकडा दिवसेंदिवस वाढत चालला असून ही बाब अत्यंत चिंतेची आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारी नुसार देशात सध्या 25,26,193 कोरोनाग्रस्त असून त्यातील 6,68,220 कोरोनाग्रस्त हे अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. तर 18,08, 937 रुग्ण बरे झाले आहेत. देशातील मृतांचा आकडा देखील 49,036 वर पोहोचला आहे.

Spike of 65,002 cases and 996 deaths reported in India, in the last 24 hours.

The #COVID19 tally in the country rises to 25,26,193 including 6,68,220 active cases, 18,08,937 discharged/migrated & 49,036 deaths: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/mWu8IZ8XN3

— ANI (@ANI) August 15, 2020