बापट ढालवर स्पोर्ट्स फिल्डची पकड

सामना ऑनलाईन
|

स्पोर्ट्स फिल्ड क्रिकेट क्लबने युनायटेड क्रिकेट क्लब असोसिएशनचा सहा विकेट आणि तीन षटके राखून पराभव करत कुर्ला स्पोर्ट्स क्लब आयोजित टी-20 67 व्या बाळकृष्ण बापट ढाल क्रिकेट स्पर्धेचे विजेतेपद पटकावले. युनायटेड क्रिकेट क्लब असोसिएशनने दिलेले 133 धावांचे आव्हान स्पोर्ट्स फिल्डने 17 षटकांत 134 धावा करत पार केले.

प्रथम फलंदाजी करताना युनायटेडच्या प्रतीक गोतसुर्वेची 45 धावांची खेळी संघासाठी महत्त्वपूर्ण ठरली. या डावात शुभम पाठकने 4, केतन जोशी आणि रोहिल जाधवने प्रत्येकी 3 फलंदाज बाद केले. या आव्हानाचा पाठलाग करताना झिशान चौधरीने नाबाद 31, यश पैने 31 धावा करत संघाला विजय मिळवून दिला. भाविक पटेलने 2 बळी मिळवले.

पारितोषिक वितरणप्रसंगी युनायटेड क्रिकेट क्लब असोसिएशनचे कार्यवाह संगम लाड यांना 18 व्या जी. एस. वैद्य स्मृती पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे सचिव  उन्मेष खानविलकर, नदीम मेमन, संदीप विचारे, प्रमोद यादव, निल सावंत, यजमान संस्थेचे अध्यक्ष
डॉ नासिर दवे, कार्यवाह दाऊद खान आदी उपस्थित होते.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

नाव नव्हे फॉर्म! हिंदुस्थानच्या संघात अखेर फॉर्मला मान, निवड समितीने पहिल्यांदा दाखवले धाडस

इंग्लंडची पुन्हा राख, अ‍ॅशेस ऑस्ट्रेलियाकडेच, अ‍ॅडलेडमध्येही इंग्लंडचा ‘बॅझबॉल’ चिरडला

सात्त्विक-चिरागचे पुन्हा स्वप्न भंग, पूर्ण वर्ष जेतेपदाविनाच संपले

पुण्याची डबल फायनल, महिलांमध्ये धाराशीव तर पुरुषांमध्ये उपनगरशी भिडणार

कॉनवे-लॅथमचा विश्वविक्रम, न्यूझीलंड विजयाच्या उंबरठ्यावर

Photo – गिरगावमध्ये पार पडला निष्ठावंत शिवसैनिकांचा मेळावा

Nanded News – मुख्यमंत्र्यांची सभा होऊनही लोहा आणि मुखेड येथे भाजपला अपयश, पक्षात असंतोषाचे वातावरण

अन् बापाने 23 वर्षांच्या मुलीची जिवंतपणी अंत्ययात्रा काढली, पिठाचा पुतळा बनवून विधी केले पूर्ण

चिपळूण नगरपरिषदेत शिवसेनेचे पाच नगरसेवक विजयी