आधी हिंदुस्थान, नंतर पाकिस्तान आणि आता श्रीलंका; 146 वर्षांच्या कसोटी इतिहासात तिसऱ्यांदा बनला हा रेकॉर्ड

आयर्लंडचा संघ श्रीलंकेच्या दौऱ्यावर असून दोन्ही उभय संघांमध्ये गॅले आंतरराष्ट्रीय मैदानावर मालिकेतील दुसरा कसोटी सामना सुरू आहे. चौथ्या दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा आयर्लंडने 2 बाद 54 धावा केल्या असून पाहुणा संघ 158 धावांनी पिछाडीवर आहे. सामन्याचा एक दिवस बाकी असून ही लढत अनिर्णित राहील अशी शक्यता आहे. मात्र या लढतीमध्ये एका खास विक्रमाची नोंद झाली आहे.

आयर्लंडने प्रथम फलंदाजी करताना 492 धावांचा डोंगर उभारला. यानंतर श्रीलंकेनेही 700हून अधिक धावा करत चोख प्रत्युत्तर दिले. श्रीलंकेच्या डावात आघाडीच्या चारही फलंदाजांनी शतक ठोकले. श्रीलंकेचा सलामीवीर निशान मधुष्का याने 205, कर्णधाकर दिमुथ करुणारत्ने याने 115, कुशाल मेंडीस याने 245 आणि एंजेलो मॅथ्यूजने नाबाद 100 धावांची खेळी केली. कसोटीच्या एका डावामध्ये आघाडीच्या चारही फलंदाजांनी शतक ठोकण्याचा विक्रम 146 वर्षांच्या कसोटी इतिहासामध्ये तिसऱ्यांदा नोंदवला गेला. विशेष म्हणजे असा विक्रम नोंदवणारे तिन्ही संघ आशियातील आहेत. याआधी हिंदुस्थान (2007) आणि पाकिस्ताननेही (2019) अशा विक्रमाची नोंद केलेली आहे.

