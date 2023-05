श्रीनगरला छावणीचं स्वरुप; जागोजागी कमांडो तैनात, G20 बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर कडक सुरक्षा

जम्मू आणि कश्नीरच्या श्रीनगर येथे आज (सोमवार) पासून पर्यटनावरील G20 गटाची बैठक आयोजित करण्यात आली असल्याने, तीन दिवसीय कार्यक्रम सुरळीतपणे पार पडावा यासाठी संपूर्ण कश्मीर खोऱ्यात कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने कलम 370 रद्द केल्यापासून आणि 2019 मध्ये जम्मू आणि कश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राज्याचे विभाजन केल्यापासून, श्रीनगर G20 बैठकीचा कार्यक्रम हा जम्मू आणि कश्मीरमधील पहिला मोठा आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम आहे.

पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था ISI च्या सांगण्यावरून G20 च्या बैठकीदरम्यान दहशतवादी संघटना 26/11 सारखा हल्ला घडवून आणण्याचा कट रचू शकतात अशी माहिती मिळाल्यानंतर सुरक्षा दलांना हाय अॅलर्टवर ठेवण्यात आले आहे. G20 शिखर परिषदेसाठी कर्तव्यावर असलेल्या सुरक्षा दलांना श्रीनगरमधील दहशतवाद्यांकडून कोणताही धोका टाळण्यासाठी विशेष ओळखपत्रे असतील.

#G20India comes to ‘Paradise on Earth’! 🌷🏔️

Might of the Himalayas, beautiful gardens, charm of the Dal lake and home to rich handicrafts – Jammu & Kashmir provides a perfect setting for the 3rd Tourism Working Group Meet. Follow us for updates. 🇮🇳

📍 Srinagar

🗓️ May 22-24 pic.twitter.com/HavNQa5osa

— G20 India (@g20org) May 20, 2023