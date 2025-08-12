संगमेश्वरमध्ये कारभाटले घोरपडेवाडीजवळ एसटी बस- टेम्पोची धडक; टेम्पोचालकावर गुन्हा दाखल

संगमेश्वर तालुक्यातील कारभाटले घोरपडेवाडी येथे सोमवारी संध्याकाळी एसटी बस आणि महिंद्रा सुप्रो गाडीची धडक झाली. या अपघातात सुप्रो गाडीचा चालक जखमी झाला असून, दोन्ही वाहनांचे मोठे नुकसान झाले आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा अपघात सोमवारी संध्याकाळी ४.३५ च्या सुमारास घडला. एसटी चालक अप्पासो कल्लाप्पा कोळी (वय ३५) बस घेऊन संगमेश्वरहून कातुर्डीच्या दिशेने जात होते. कारभाटले घोरपडेवाडी येथे रस्ता अरुंद रस्त्यावर समोरून येणाऱ्या महिंद्रा सुप्रो गाडीने एसटी बसला जोरदार धडक दिली. हा अपघात सुप्रो गाडी चालकाच्या निष्काळजीपणामुळे झाल्याचे एसटी चालक कोळी यांनी दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे. सुप्रोचा चालक यश सतीश विभुते (वय २५, रा. कळंबस्ते) याने अरुंद रस्त्यावर भरधाव वाहन चालवल्याने अपघात झाल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. या अपघातात यश विभते किरकोळ जखमी झाला असून, दोन्ही वाहनांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या प्रकरणी एसटी चालक अप्पासो कोळी यांच्या तक्रारीनुसार टेम्पो चालकावर संगमेश्वर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस पुढील तपास करत आहेत.