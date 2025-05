गोव्यात लैराई देवीच्या यात्रेत चेंगराचेंगरी; 7 भाविकांचा मृत्यू, 30 हून अधिक जखमी

गोव्यातील शिरगाव येथे लैराई देवीच्या यात्रेमध्ये शनिवारी पहाटे चेंगराचेंगरीची घटना घडली. यात 7 भाविकांचा मृत्यू झाला असून 30 हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. जखमींना तात्काळ गोवा मेडिकल कॉलेज आणि म्हापसा येथील उत्तर जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. जखमींची संख्या जास्त असल्याने मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, शिरगाव येथील लैराई देवीच्या पारंपारिक यात्रेमध्ये सहभागी होण्यासाठी मोठ्या संख्येने भाविक जमले होते. गर्दीमुळे गोंधळ उडाला आणि चेंगराचेंगरी झाली. अचानक झालेल्या या दुर्घटनेमुळे भाविक एकमेकांच्या अंगावर कोसळले आणि 7 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. अनेक जण जखमी झाले असून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

6 dead and more than 15 injured in a stampede that occurred at the Lairai Devi temple in Shrigao, Goa: North Goa SP Akshat Kaushal

More details awaited

— ANI (@ANI) May 3, 2025