देशात 67 टक्के पदवीधर बेरोजगार; तिघांपैकी दोघांना काम मिळेना, ‘स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया’चे वास्तव

हिंदुस्थानात उच्च शिक्षणाची उपलब्धता वाढली असली तरी पदवीधर तरुणांसाठी पुरेशा नोकऱ्या निर्माण न झाल्याचे गंभीर चित्र समोर आले आहे. अझीम प्रेमजी विद्यापीठाने प्रसिद्ध केलेल्या ‘स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026’ या अहवालानुसार, 2023 मध्ये दोन-तृतीयांशपेक्षा जास्त बेरोजगार होते. बेरोजगारांमध्ये 15 ते 25 वयोगटातील पदवीधरांची संख्या 40 टक्के असून 25 ते 29 वयोगटातील बेरोजगार पदवीधरांची संख्या 20 टक्के आहे. बेरोजगारांमध्ये पदवीधारकांचा वाटा 2017 मधील 46 टक्क्यांवरून 2023 मध्ये 67 टक्क्यांपर्यंत झपाट्याने वाढला आहे.

पदवीधर होणाऱ्यांची संख्या वाढल्याने मागील वर्षात पदवीधर बेरोजगारांची समस्या वाढली आली आहे, असेही अहवालात म्हटले आहे. पदवीधर तरुणांना कायमस्वरूपी नोकरी मिळण्याचे प्रमाण 7 टक्क्यांहून कमी आहे. त्यातही व्हॉईट कॉलर जॉबचा विचार केला तर हे प्रमाण 3.7 टक्क्यांच्याही खाली आहे.

2023-2024 दरम्यान दरवर्षी सुमारे 50 लाख नवीन पदवीधर तयार झाले. मात्र रोजगार मिळालेल्या पदवीधरांची संख्या केवळ 28 लाखांनी वाढली. त्यापैकी 17 लाख जणांना वेतनधारी नोकऱ्या मिळाल्या. पदवीधरांचे प्रमाण आणि त्यातुलनेत रोजगार निर्मिती यामध्ये मोठी तफावत आहे, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

कुटुंबाला आर्थिक हातभार लावण्यासाठी शिक्षण सोडण्याचे सामान्य कारण अनेकदा दिले जाते. 2017 मध्ये या कारणाने शिक्षण सोडणाऱ्यांचे प्रमाण 58 टक्के होते, ते 2023 पर्यंत वाढून 72 टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याचे अहवालातून स्पष्ट होते.

शिक्षण घेणाऱ्या तरुण पुरुषांचे प्रमाण 2017 मधील 38 टक्क्यांवरून 2024 च्या अखेर 34 टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

वादळ वारे, गारांचा वर्षाव; अवकाळी पावसाने कोल्हापूरला झोडपले

बजेटवरून स्थायी समितीत खडाजंगी, चुकीची आकडेवारी आणि अधिकाऱ्यांच्या गैरहजेरीवरून सदस्य संतप्त

सांगली जिल्हा परिषदेत महाविकास आघाडीची सत्ता; भाजपचा करेक्ट कार्यक्रम!

बोरघाटात कंटेनर कारवर कोसळला; तीन ठार, सहा वाहने चिरडली

Mumbai Crime Delivery Boy Arrested for Theft

गंगा नदीत इफ्तार पार्टी; 14 अटकेत

कुख्यात गँगस्टर रवी पुजारी ठाणे पोलिसांच्या ताब्यात, मोक्का प्रकरणात मोठी कारवाई

राजकीय नेत्यांचा ज्योतिषी अशोक खरातला बलात्काराच्या गुन्ह्यात अटक; 58 आक्षेपार्ह व्हिडीओ!

आयटी शेअर्समधील तेजीने मार्केट सावरले

saamana news pm modi presents manav vision for ai at impact summit 2026

राज्यसभेतील 59 सदस्यांना निरोप राजकारणात फुलस्टॉप नसतो! नरेंद्र मोदी यांच्या निवृत्त खासदारांना शुभेच्छा