इम्रानने स्वतःची तुलना पैगंबराशी केल्याने मी त्याला गोळी मारली, हल्लेखोराची कबुली

पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्यावर गुरुवारी पाकिस्तानात हल्ला झाला. इम्रान हे शाहबाज शरीफ सरकारविरोधात लाँग मार्च करत असताना त्यांच्यावर हा हल्ला करण्यात आला. दरम्यान इम्रानवर गोळीबार करणाऱ्या हल्लेखोराचे वक्तव्य समोर आले आहे. एका व्हिडिओ मध्ये हल्ला करणार्‍या व्यक्तीने सांगितले आहे की, ‘मी एकट्यानेच हा हल्ला केला होता. मात्र इम्रान खान या हल्ल्यातून वाचल्याचा मला खेद वाटतो, असे त्याने सांगितले. या हल्ल्यानंतर इम्रानच्या पक्षाने देशव्यापी बंदची घोषणा केली आहे. गुरुवारच्या रात्रीपासून पाकिस्तानच्या अनेक शहरांमध्ये लष्कराच्या विरोधात निदर्शने सुरू आहेत.

यावेळी हल्लेखोर म्हणाला की, मला संधी मिळाली तर पुन्हा हे कृत्य करेन. इमरान वाचला याचे मला दुःख आहे. माझे उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकले नाही. इम्रानने स्वतःची तुलना मुहम्मद पैगंबर यांच्याशी केली. इमरान म्हणाला होता की, मुहम्मद पैगंबर यांनी ज्या प्रकारे आपल्या लोकांना संदेश दिला, तोच संदेश मी तुम्हाला देत आहे. म्हणजेच तो स्वतःची तुलना पैगंबराशी करत आहे. त्याचे हे बोलणे मला सहन झाले नाही.

हा हल्लेखोर पुढे म्हणाला की, ‘माझ्यासाठी प्रेषित मुहम्मद हे शेवटचे पैगंबर आहेत. तो स्वतःची त्यांच्याशी तुलना कशी करू शकतो? मला हे आवडले नाही. तेव्हापासून मी त्याला मारायचे ठरवले होते. जेव्हा त्या व्यक्तीला त्याच्या विचारसरणीबद्दल विचारण्यात आले तेव्हा त्याने सांगितले की तो डॉ इसरार अहमदचे व्हिडिओ नेहमी ऑनलाइन ऐकतो. इम्रानवर हल्ला करण्यासाठीचे शस्त्र मी 20 हजार रुपयांना विकत घेतले होते. इम्रान खान हे एकच माझे लक्ष्य होते. म्हणूनच मी इतर कोणावर गोळीबार केला नाही.

#EXCLUSIVE: Another confessional video of gunman who attempted to assassinate former PM @ImranKhanPTI, saying “I wanted to kill #ImranKhan because he claims prophethood by comparing himself with prophets.” pic.twitter.com/b3rUFrnzaG

