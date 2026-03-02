ऐन परीक्षेच्या काळात स्कूल बसेसचा गुरुवारी बंद

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
प्रातिनिधीक फोटो

मोटार वाहन विभाग आणि पोलिसांमार्फत ई-चलान प्रणालीद्वारे दंडवसुली केली जात आहे. त्याला तीव्र विरोध करीत स्कूल बस मालक संघटनेने गुरुवारी, 5 मार्चला राज्यव्यापी बंद पुकारण्याचा पवित्रा जाहीर केला आहे. या दिवशी मुंबईसह संपूर्ण राज्यभर एकही स्कूल बस किंवा व्हॅनची सेवा उपलब्ध राहणार नाही, असे संघटनेचे अध्यक्ष अनिल गर्ग यांनी सांगितले. या बंदमुळे ऐन परीक्षेच्या काळात शालेय विद्यार्थी वाहतूक कोलमडणार आहे.

ई-चलान प्रणालीद्वारे दंडवसुली केली जात असल्याने राज्यभरातील वाहनधारकांत संतापाची लाट उसळली आहे. ही दंडवसुली नियमबाह्य लूट असल्याचा दावा करीत राज्यातील वाहनधारकांनी 5 मार्चला बंद पुकारण्याचा पवित्रा जाहीर केला आहे. या दिवशी ट्रक, टेम्पो, बस, टॅक्सी व ऑटो वाहतूकदारांसोबत स्कूल बसेस सहभागी होणार असल्याचे स्कूल बस मालक संघटनेचे अध्यक्ष अनिल गर्ग यांनी रविवारी स्पष्ट केले. स्कूल बसकडूनच अतिरिक्त दंड वसूल केला जातो. ही सर्व लूट थांबली पाहिजे, यादृष्टीने सरकारने ई-चलानच्या जीआरचा पुनर्विचार करावा आणि सुरक्षित शालेय वाहतुकीसाठी सुरक्षिततेची मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावीत, असे म्हणणे स्कूल बस मालक संघटनेने मांडले आहे.

पर्यायी व्यवस्थेसाठी पालकांना आवाहन

पालकांनी पर्यायी वाहतुकीची व्यवस्था करावी, संबंधित शाळा अधिकाऱयांनी तशी व्यवस्था केल्यास विद्यार्थी खासगी वाहतुकीद्वारे किंवा ऑनलाइन वर्गांद्वारे हजेरी लावू शकतात, असे स्कूल बस मालक संघटनेने म्हटले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

शाहूनगरच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकाची हकालपट्टी करा! शिवसेनेची आग्रही मागणी

शिवसेनाप्रमुखांच्या जयंतीचा उत्सव, बच्चे कंपनीने चितारली ‘माझी मुंबई’

Daily Horoscope – दैनिक राशिभविष्य 2 मार्च 2026, जाणून घ्या कसा असेल आजचा दिवस

ग्रहणकाळात श्री सिद्धिविनायकाचे गाभाऱ्यातील दर्शन बंद, संध्याकाळच्या धुपारतीनंतर नियमित दर्शनाला सुरुवात

अदानींच्या रेडीमिक्स प्लाण्टच्या प्रदूषणामुळे धारावीकरांचा श्वास कोंडला! हजारो नागरिक, लहान मुले फुप्फुसाच्या विकारांनी त्रस्त; पोलिसांकडूनही अदानींची पाठराखण

इराणचे सर्वोच्च नेते खामेनी यांचा मृत्यू, अमेरिका-इस्रायल बेफाम… तेहरानसह अनेक शहरांवर 24 तासांत 1200 बॉम्ब टाकले

ठाण्यातील 23 नागरिक दुबईत अडकले; महाराष्ट्रातील हजारो पर्यटक, विद्यार्थी, यात्रेकरूंची अरब देशांत कोंडी

मोदी भ्रष्ट नेते… भाजपची उलटी गिनती सुरू झाली! केजरीवाल यांचा ‘जंतरमंतर’वरून हल्ला

हिंदुस्थान उपांत्य फेरीत; वेस्ट इंडीजचा पराभव… आता इंग्लंडचे आव्हान