भविष्य निधी कर्मचारी संघटनेवर स्थानीय लोकाधिकार समितीचा भगवा

भविष्य निधी कर्मचारी संघटनेवर स्थानीय लोकाधिकार समितीचा भगवा झेंडा डौलाने फडकला आहे. महाराष्ट्रातील सर्व कार्यालयात लोकाधिकार समितीच्या शिलेदारांचा दणदणीत विजय झाला आहे.

शिवसेना नेते – खासदार आणि संघटनेचे अध्यक्ष अनिल देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच भविष्य निधी समितीचे सरचिटणीस राकेश आचार्य यांच्या नेतृत्वाखाली लोकाधिकार समितीच्या शिलेदारांनी घवघवीत यश मिळवले आहे. सरचिटणीस पदी विजय ठाकरे यांनी इतर 4 उमेदवाराचा दारुण पराभव करून पुन्हा एकदा बाजी मारली आहे. अनिकेत लोणकर (वांद्रे), हर्षवर्धन जाधव (दादर), अविनाश गर्ग (कांदिवली), मनोज कुमार (ठाणे), महेश सिन्हा (पुणे), दिनेश शेलार (आकुर्डी), सुनील गोरे (नाशिक), विनोद येन्नेवार (नागपूर), रोहीत वासनकर (अकोला) आणि सोलापूरातून विशाखा आठल्ये हे बिनविरोध निवडून आले आहेत. तसेच महादेव प्रसाद (वाशी), रमेश पवार (छत्रपती संभाजीनगर, नगर) आणि मुकेश चव्हाण कोल्हापूर येथून सचिव पदी निवडून आले आहेत.

निवडणूक प्रक्रियेत भविष्य निधी समितीचे अध्यक्ष सुभाष भेलोसे, महासंघाचे सचिव विजय कदम तसेच अर्चना खोपटकर, किशोर केदारी, उल्हास सावंत, अभय कुमार, आलोक कुमार, पराग सुर्वे, विश्वास कलंत्रे, मृत्युंजय मिश्रा, वामन कोतवाल, सुभाष राऊत, विजय प्रकाश, सुनंदा मुळुक, रेवती नाईक, सुरेश अनाडे, सचिन फडतरे, दत्ता मसुरकर आणि इतर पदाधिकाऱयांनी विजयात मोलाचा वाटा उचलला.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

बर्फवृष्टीमुळे हिमाचलमध्ये मणिमहेश यात्रेवर बंदी

स्विगीचे सह-संस्थापक लक्ष्मी रेड्डी यांचा राजीनामा

चारधाम यात्रेत आता भाविकांचे डिजिटल ट्रपिंग

मिले सूर मेरा तुम्हारा… दादरमध्ये आंतरशालेय भारतीय समूहगान स्पर्धा

कमला हॅरिस पुन्हा राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक लढवणार

भांडवल, धोरणांवर आर्थिक महासत्ता होता येणार नाही; सरन्यायाधीशांनी टोचले मोदी सरकारचे कान

पायाखालची वाळू सरकल्याने बारामतीत महायुतीकडून मनधरणी

 ‘सह्याद्री एक्स्प्रेस’वर मध्यरात्री दरोडा, कराडजवळ शेणोलीत सिग्नलमध्ये बिघाड करून प्रवाशांना लुटले; मिरज लोहमार्ग पोलिसांचा तपास सुरू

इराणने मानले हिंदुस्थानी जनतेचे आभार