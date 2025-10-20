दिवाळीत शेअर बाजारात तेजीची आतीषबाजी! सेन्सेक्स 84,400 च्या पार तर निफ्टी 25,900 च्या वर

दिवाळीनिमित्त शेअर बाजारात जबरदस्त उत्साह दिसून येत आहे. दिवाळीच्या उत्साहात गुंतवणूकदारही आता अनेक शेअरवर विश्वास दाखवत असून त्यांच्याकडून जोरदार विक्री करण्यात येत आहे. त्यामुळे आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी सोमवारी बाजार सुरू होताच सेन्सेक्स आणि निफ्टीत शानदार तेजी दिसून आली. रिलायन्स इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बँक आणि कोटक महिंद्रा बँकेच्या शेअर्समध्ये जोरदार तेजी दिसून येत आहे.
शेअर बाजार गेल्या शुक्रवारपासूनच दिवाळीला सुरुवात झाल्याचे दिसत आहे. शुक्रवारप्रमाणे आजही बाजार तेजीत आहे. निफ्टी २५९०० वर व्यवहार करत आहे,त्यात सुमारे २०० अंकांची वाढ झाली आहे. तर सेन्सेक्स 680 अंकांनी वाढला आहे. बँक निफ्टीमध्येही जवळपास ४०० अंकांची वाढ दिसून येत आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीजमध्ये सर्वात जास्त वाढ झाली. २.८३% वाढून तो १,४५७ वर व्यवहार करत होता. कोटक महिंद्रा, अॅक्सिस बँक, भारती एअरटेल, इन्फोसिस आणि बजाज फिनसर्व्हचे शेअर्सही सुमारे २% वाढले. एचडीएफसी बँकही १.५०% वाढली. आयसीआयसीआय बँक सुमारे २% घसरली, तर उर्वरित शेअर्समध्ये किरकोळ घसरण झाली.
बीएसईवरील ३,३९७ सक्रिय शेअर्सपैकी १,९४९ शेअर्स जास्त व्यवहार करत होते, तर १,२३५ शेअर्स कमी व्यवहार करत होते. २१३ शेअर्स अपरिवर्तित होते आणि ८१ शेअर्स ५२ आठवड्यांच्या उच्चांकावर व्यवहार करत होते. ५२ शेअर्स ५२ आठवड्यांच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचत आहेत. १०८ शेअर्सने अप्पर सर्किट मारले आहे आणि ७८ शेअर्सने खालच्या पातळीला स्पर्श केला आहे.
मेटल सेक्टर वगळता, आज एफएमसीजी, ऑटो, आयटी, मीडिया, पीएसयू बँका, खाजगी बँका, वित्तीय, औषध आणि आरोग्यसेवा यासारख्या क्षेत्रांमध्ये सुमारे १% वाढ झाली आहे. डीसीबी बँकेचे समभाग आज ११% वाढले आहेत. साउथ इंडिया बँकेचे समभाग १०% वाढले आहेत. एयू स्मॉल फायनान्स बँकेचे समभाग ७%, रेडिको खेतानचे समभाग ४% आणि पॉलीकॅब इंडियाचे समभाग २.४३% वाढले आहेत. रिलायन्सचे समभाग आज सुमारे ३% वाढले आहेत. याव्यतिरिक्त, जिओ फायनान्शियल बँकेचे समभाग सुमारे २%, अदानी पॉवरचे समभाग १.५०% आणि कॅनरा बँकेचे समभाग १.५५% वाढले आहेत. एकूणच, बँकिंग समभागांनी आज गुंतवणूकदारांना आनंदित केले आहे.