भिवंडीत दगडफेक; भाजप आमदाराच्या समर्थकांनी केला माजी महापौरांच्या घरावर हल्ला, पोलिसांचा लाठीमार

सामना ऑनलाईन
|

भिवंडी महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाल्यामुळे त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी आता हाणामारी सुरू केली आहे. भाजप चे स्थानिक आमदार महेश चौघुले यांचा मुलगा मित यांचा पराभव झाल्याने संतप्त समर्थकांनी आज रात्री उशिरा कोणार्क विकास आघाडीचे माजी महापौर विलास पाटील यांच्या बंगल्यावर तुफान हल्ला केला. पाटील यांच्या घरावर दगडफेक करीत त्यांच्या कारच्या काचा देखील फोडल्या. या हल्ल्यात माजी महापौर प्रतिभा पाटील यांच्यासह दोघेजण जखमी झाले आहेत. या घटनेमुळे भिवंडीत प्रचंड तणाव निर्माण झाला असून पोलिसांनी लाठीमार केला .

भिवंडीतील प्रतिष्ठेच्या प्रभाग क्रमांक एक मध्ये कोणार्क विकास आघाडीचे विलास आर पाटील यांचा मुलगा मयुरेश पाटील यांनी भाजपा आमदार महेश चौघुले यांचा मुलगा मित चौघुले याचा पराभव केल्या नंतर मागील दोन दिवसांपासून वातावरण तंग झाले होते. आज थेट माजी महापौरांच्या घरावरच भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी हल्ला केला.यावेळी काही कार्यकर्त्यांवर चाकूचे वार करण्यात आले. त्यानंतर विलास पाटील यांच्या समर्थकांनी छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात रस्त्यावर बसून आंदोलन केले. त्याच वेळी समोर असलेल्या आमदार महेश चौघुले यांच्या कार्यालयात मोठा जमाव जमला.

दोन्ही गटाच्या समर्थकांनी यावेळी जोरदार घोषणाबाजी केली. आमदार महेश चौघुले यांच्या कार्यालयातून दगडफेक,सोडा वॉटर बॉटल व बल्ब यांचा मारा करण्यात आला. यामुळे परिसरात मोठा तणाव निर्माण झाला होता.पोलिसांचा मोठा फौजफाटा यावेळी परिसरात तैनात करण्यात आला.या वेळी विलास पाटील यांनी आमदार महेश चौघुले व पोलिस प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत त्यांच्यावर कारवाईची मागणी केली आहे.निजामपूर पोलिसांनी सुरवातीपासून भाजपाच्या बाजूने काम करीत आम्हाला दाबण्याचा प्रयत्न केला. त्याचा निषेध करीत भाजपा मुख्यमंत्री त्याला पाठीशी घालीत असल्याचा आरोप विलास पाटील यांनी केला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

न्यूझीलंडने इतिहास रचला; पहिल्यांदाच जिंकली हिंदुस्थानमध्ये वन डे मालिका, विराट कोहलीची शतकी झुंज अपयशी

महापालिका निवडणुकीत भरघोस विजय प्राप्त केल्यानंतर फडणवीस यांचा प्रवास दिल्लीतील सर्वोच्च पदासाठी सुरू – संजय राऊत

गुजरातमध्ये २०२७ च्या निवडणुकीत सत्तापालट होणार, आप बदल घडवून आणेल – अरविंद केजरीवाल

अल्पवयीन मुलीला लग्नाचे आमिष दाखवून लैंगिक अत्याचार, भाजप पदाधिकाऱ्यांवर पोस्को अंतर्गत गुन्हा दाखल

चांदीची सुसाट घोडदौड; वर्षभरात सोन्यापेक्षा जास्त परतावा, 3 लाखांचा टप्पा गाठणार

मोदी हे गझनी आहेत, मणिकर्णिका घाट, प्राचीन मंदिरं पाडली; हर्षवर्धन सपकाळ यांचा भाजपवर निशाणा

बड्या कंपन्या गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्रात का येत नाही? रोहित पवार यांचा सवाल

मुंबईत सरोगसी रॅकेट, बँकॉकहून परतणाऱ्या दोन महिलांना अटक

लोकशाही, न्यायव्यवस्था आणि संविधान वाचवा! सरन्यायाधीशांच्या उपस्थितीत ममता बॅनर्जींचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल