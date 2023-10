‘तेज’ चा धोका वाढला; हवामान खात्याकडून मच्छिमारांना सतर्कतेच्या सूचना

अरबी समुद्रात आणि बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्याने चक्रीवादळाचा धोका निर्माण झाला आहे. आता त्यातील मध्य बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या क्षेत्राचे चक्रीवादळात रुपांतर झाले आहे. या चक्रीवादळाला ‘तेज’ असे नाव देण्यात आले आहे. हे वादळ अत्यंत तीव्र चक्रीवादळात रूपांतरित झाले आहे. हवामान खात्याने याबाबत माहिती दिली आहे. त्यामुळे या वादळाचा धोका वाढला आहे.

तेज चक्रीवादळाचा महाराष्ट्र आणि गुजरात किनारपट्टीला सध्या कोणताही धोका नसल्याचे हवामान खात्याने म्हटले आहे. अरबी समुद्राजवळ निर्माण झालेले वादळ 25 ऑक्टोबरच्या पहाटे अल घैदाह (येमेन) आणि सलालाह (ओमान) दरम्यान जाण्याची शक्यता आहे. पुढील 24 तासांत तेज चक्रीवादळ आणखी तीव्र होईल. हे वादळ 21 ऑक्टोबर रोजी पारादीप (ओडिशा) पासून सुमारे 620 किमी अंतरावर पश्चिम-मध्य बंगालच्या उपसागरावर केंद्रित झाले आहे.

The Very Severe Cyclonic Storm “Tej” (pronounced as Tej) over west central & adjoining southwest Arabian intensified into an Extremely severe cyclonic Storm: IMD pic.twitter.com/mU8dpiJxtM

