मोदी शेपूट घालून बसतील की राजीव गांधींप्रमाणे लष्कर पाठवून मुईझू यांची सत्ता उलथवून लावतील?

हिंदुस्थान आणि शेजारील देश मालदीवमधील संबंध सध्या ताणलेले आहेत. मालदीवचे चीनधार्जिणे अध्यक्ष मोहम्मद मुईझू यांच्या सरकारने हिंदुस्थानने 15 मार्चपर्यंत मालदीवमधून सैन्य काढून घ्यावे, असे फर्मान सोडले आहेत. यावर आता हिंदुस्थान सरकार काय भूमिका घेते याकडे लक्ष लागलेले असतानाच भारतीय जनता पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्याने एक ट्विट केले आहे. यात त्यांनी मालदीवने घेतलेल्या भूमिकेवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मोदी शेपूट घालून बसतील की राजीव गांधींप्रमाणे लष्कर पाठवून मालदीवमध्ये सत्तांतर घडवतील? असा सवाल उपस्थित करून आपल्याच सरकारला कोंडीत पकडले आहे.

मालदीवचे अध्यक्ष मोहम्मद मुईझू यांनी चीन भेटीनंतर हिंदुस्थानने 15 मार्चपर्यंत मालदीवमधून सैन्य काढून घ्यावे अन्यथा परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असे फर्मान सोडले आहेत. या नमक हराम मालदीवने भारतमातेच्या चेहऱ्यावर चिखलफेक केली असून मोदी त्यांच्यासमोर शेपूट घालून बसतील की राजीव गांधीप्रमाणे लष्कर, वायूसेना आणि नौदल पाठवून मुईझू यांचे सत्ता उलथवून लावतील? असा सवाल भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी एक्स (ट्विटर) अकाऊंटवरून केला आहे.

Maldive President Muizzu after a visit to China has declared PM Modi must ensure Indian troops and associates quit the island by March 15th or face consequences. Will Modi with mud on Bharat Mata’s face flung by namak haram Maldives, tuck his tail or like Rajiv Gandhi send the…

— Subramanian Swamy (@Swamy39) January 15, 2024